Cortan el gas a estaciones GNC y hay dudas sobre la industria

Por la ola de frío creció el consumo de gas natural y alrededor de 200 estaciones de servicio que ofrecen Gas Natural Comprimido (GNC) suspenden la venta del combustible por la necesidad de garantizar el abastecimiento a la demanda residencial y esencial ante las bajas temperaturas.

En efecto, el corte de abastecimiento de gas a las Estaciones de Servicio de GNC se hizo efectivo en varias provincias, obedeciendo en primer lugar a las bocas de expendio que tienen contratos interrumpibles, los cuales contemplan la posibilidad de no tener producto durante épocas de gran demanda residencial.

Pero desde la Federación de Entidades de Combustibles (FEC), comprobaron que el problema se había extendido también inesperadamente el pasado fin de semana con cortes prolongados en las estaciones con contratos «firmes», lo cual motivó en La Plata, una intimación concreta al ENARGAS y a la distribuidora Camuzzi, que aún no fue respondida, según publica el sitio ‘Surtidores’.

«El desabastecimiento de fluido persiste y las dificultades para cargar gas siguen siendo cotidianas», afirmó su presidente, Juan carlos Basílico, subrayando la gravedad de la situación. En ese sentido, el panorama se agrava con el pronóstico del Servicio Meteorológico, que anticipa un invierno crudo con heladas y temperaturas bajo cero, e incluso nevadas en zonas poco comunes.

Ante la falta de contestación a las cartas documento enviadas por la FEC, el empresario expresó su frustración: «Es inaceptable que no tengamos explicaciones ni soluciones a un problema que afecta a miles de usuarios y a la operatividad de las Estaciones de Servicio», se quejó, exigiendo acciones inmediatas de las autoridades.

Y adelantó que solicitarán una reunión con el intendente de La Plata Julio Garro y el gobernador de la provincia Axel Kicillof, y que planean avanzar en la Cámara de Diputados con un proyecto de ley para modificar las condiciones regulatorias del GNC, garantizando una oferta continua y regular las 24 horas del día, los 365 días del año.