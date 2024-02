“Bases”: el Gobierno evalúa un plebiscito para avanzar con la ley

El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó este miércoles que el Gobierno analiza la posibilidad de convocar a un plebiscito para avanzar con las reformas incluidas en la llamada ley “Bases”, la iniciativa devuelta a comisión por la Cámara Baja, tras aprobarla en general la semana pasada.

“Lo estamos evaluando. Es una de las herramientas constitucionales. Vamos a tomar una definición. No vamos a permitir que frenen la Argentina del futuro”, dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada.



El portavoz de Javier Milei sostuvo que el rechazo legislativo a la normativa “retrasa un montón de desregulaciones y libertades”. “En algún momento la política se dará cuenta lo que pide la gente y la ley va a transformarse en una realidad. No están viendo lo que requiere la Argentina. No están terminando de asimilar lo que la gente votó el año pasado”, opinó en referencia al triunfo electoral de Milei en el balotaje de 19 de noviembre pasado.

Adorni criticó a los diputados que, en el recinto, celebraron la vuelta a comisión de la iniciativa oficialista. “Nos da mucha pena que la vieja política y las viejas formas de gobernar y de llevar adelante la Argentina hayan aplaudido algo que le iba a dar muchos beneficios a los argentinos”, señaló.

En ese sentido, consideró que en Diputados “se rompió un pacto previo a la sesión” que, al parecer, habían acordado legisladores del oficialismo con algunos bloques opositores.

“Revisen los listados de las votaciones y se van a dar cuenta quiénes actuaron de mala fe. Nosotros vinimos a gobernar para todos los argentinos y sentimos la traición de quienes cambiaron de parecer”, sostuvo.

Además, manifestó que el jefe de Estado “está tranquilo” con el desenlace que tuvo la legislación que impulsó.