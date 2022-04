Se trata de Martha Cristina Alanis en calidad de titular del Registro Notarial Nº 595, Ana Silvina Rosella, adscripta al Registro Notarial N° 561 y María Lucía Lafranconi adscripta al Registro Notarial N° 731, todos con asiento en la ciudad de Córdoba

Decreto N° 305



Córdoba, 30 de marzo de 2022



VISTO: el Expediente Letra “A” Nº 12/2020, Registro del Tribunal de Disciplina Notarial de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones la Escribana Martha Cristina ALANIS, Adscripta al Registro Notarial Nº 595, con asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital de esta Provincia, solicita a su favor la titularidad de dicho Registro, en razón de que quien se desempeñaba en tal carácter renunció para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria.

Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la Escribana ALANIS fue designada Adscripta al Registro Notarial cuya titularidad pretende, mediante Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia Nº 236, de fecha 17 de marzo de 2014, prestando Juramento de Ley el día 15 de abril del mismo año, y permaneciendo en sus funciones hasta el día 15 de febrero de 2022, fecha en que se aceptaron las renuncias de la Escribana Margarita María BRITO de AUCHTERLONIE a la titularidad de aquél para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, y de la compareciente a los fines precitados, dejando constancia que la misma no cuenta con sanción disciplinaria alguna.

Que tanto el Colegio de Escribanos de la Provincia, como el Tribunal de Disciplina Notarial, se expiden favorablemente respecto a la petición de autos.

Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los artículos 17, 29 y 33 de la Ley Nº 4183 (T.O. Decreto N° 2252/1975), lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno con el N° 009/2022, por Fiscalía de Estado bajo el N° 165/2022 y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1º.- DESÍGNASE a la Escribana Martha Cristina ALANIS,D.N.I. Nº 18.177.566 –Clase 1967-, Matrícula Profesional N° 2335, como Escribana Titular del Registro Notarial Nº 595, con asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital de esta Provincia.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención al Tribunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.



FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 306



Córdoba, 30 de marzo de 2022



VISTO: el Expediente Letra “O” N° 2/2021 del Registro del Tribunal de Disciplina Notarial de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones la Escribana Silvia Adriana del Valle OLOCCO, Titular del Registro Notarial N° 561, con asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital de esta Provincia, propone la designación de la Notaria Ana Silvina ROSELLA, Matrícula Profesional N° 2564, en calidad de Adscripta al mencionado Registro.

Que obra la petición de la Escribana Titular y la conformidad de la propuesta como Adscripta, adjuntándose sus datos personales y profesionales.

Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa con fecha 17 de febrero de 2022 que la Escribana Silvia Adriana del Valle OLOCCO, fue designada titular del Registro Notarial N° 561, con asiento en la ciudad de Córdoba, mediante Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 569 de fecha 15 de mayo de 2002, prestando Juramento de Ley el día 19 de junio de ese mismo año, y continuando en el ejercicio de sus funciones notariales en forma ininterrumpida hasta el día de la fecha, no registrando antecedentes desfavorables en su contra; y que la Escribana Ana Silvina ROSELLA no es titular ni adscripta de ningún Registro Notarial.

Que tanto la Comisión de Matrículas y Registros del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba como el Tribunal de Disciplina Notarial se expiden favorablemente respecto a la petición de autos.

Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los artículos 17 y 25 de la Ley Nº 4183 (T.O. por Decreto N° 2252/1975), lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno con el N° 011/2022, por Fiscalía de Estado bajo el N° 170/2022 y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1°.- DESÍGNASE a la Escribana Ana Silvina ROSELLA, D.N.I. N° 35.573.805 – Clase 1990-, Matrícula Profesional N° 2564, como Adscripta al Registro Notarial N° 561 con asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital de esta Provincia.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al Tribunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.