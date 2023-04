Miguel Piedecasas, elegido para presidir la Comisión de Acusación, se mostró optimista respecto del desempeño que tendrá el organismo con la nueva conformación. Agilizar la tramitación de las denuncias y los concursos, entre las prioridades de gestión. Adelantó que trabaja en un proyecto para crear un juzgado federal en Río Tercero

El Consejo de la Magistratura de la Nación parece lentamente comenzar a reactivarse después de meses de parálisis. Esta semana se decidió la integración de sus comisiones y se comenzó a trabajar en el cronograma para resolver, entre otras cuestiones, las docenas de denuncias, ternas y expedientes administrativos pendientes.

De visita en Córdoba, Miguel Piedecasas, quien fue seleccionado por sus pares para presidir la Comisión de Acusación, se mostró optimista respecto del futuro en el funcionamiento del organismo, y en diálogo con Comercio y Justicia adelantó además algunos de los proyectos que tendrán a Córdoba como protagonista.

-¿Cuál es la agenda y las prioridades del Consejo de la Magistratura ahora que ya tienen definidas las comisiones y sus autoridades?

– Lo primero que tengo que decir es que estamos trabajando a tiempo completo. El Consejo se ha reactivado, se han elegido autoridades, las comisiones fueron votadas por unanimidad, tenemos temario y fecha de reunión. Se logró un equilibrio en la integración de las comisiones y en la designación de autoridades; esto no siempre ocurre, siempre hay mucho debate. En este caso, se logró acuerdo en la primera reunión así que me parece que gradual y paulatinamente estaremos funcionando. Soy optimista y después veremos los resultados.

– Teniendo en cuenta la parálisis que ha sufrido el Consejo, ¿cuántas denuncias contra magistrados están hoy cerca de su archivo por el paso del tiempo?

– Hay una enorme cantidad de denuncias acumuladas, algunas ya están en el plenario. En total, hay unas 40 en condiciones de ser archivadas porque transcurrieron más de tres años y no hubo dictamen. De cualquier manera, se someterán a consideración del plenario. En la comisión de Acusación tenemos otras 15 en condiciones de ser tramitadas.

– Respecto de las vacantes, ¿cree que podrán agilizarse los concursos?

– Estoy convencido de que vamos a mejorar la cantidad de ternas a elevar al Congreso. En la próxima reunión plenaria le tomaremos audiencia pública a casi 100 personas que están concursando, cuyas entrevistas estaban acumuladas porque no había reuniones en el Consejo anterior. Estamos ante el desafío de que esto funcione correctamente. Hay diálogo, estamos trabajando muchísimo, estamos elaborando los ternarios de comisiones que se reúnen la semana que viene, me parece que el Consejo como reclamaba la sociedad está funcionando.

-¿Le preocupa el tema del presupuesto que hoy se destina para el funcionamiento de la Justicia?

-Sí, por supuesto es una de mis preocupaciones más importantes, el presupuesto siempre ha sido inferior a las necesidades que tiene la Justicia federal y nacional. Hay que avanzar con la implementación del Código Procesal Penal, y eso requiere recursos; por supuesto que además hay que trabajar para mejorar la administración para que sea eficiente y transparente. No obstante, hay que ser conscientes de que tenemos una población que ha aumentado y la estructura jurisdiccional no creció en ningún aspecto en los últimos años. Hay que adecuarla. También hay otra cuestión que no debemos dejar de atender, que tiene que ver con la revolución informática que requiere de asignación de recursos y capacitación. En eso hay que trabajar fuertemente. De la mano de la inteligencia artificial en la Justicia, puede venir un notable mejoramiento del servicio de justicia.

-¿Buscarán agilizar la demorada implementación del Código Procesal Penal?

– Yo entiendo que sí. Actualmente el problema es que la comisión bicameral que va decidiendo los pasos de la implementación no tiene designados los senadores y, por lo tanto, no está en funcionamiento. Yo acabo de presentar un proyecto en el ámbito del Consejo de la Magistratura para crear una unidad especial estratégica que atienda todos los requerimientos de la implementación, como ya existe en el Ministerio Público Fiscal. De esta manera, el Consejo de la Magistratura puede ayudar a poner en marcha el Código Procesal en todas aquellas cuestiones que sean de su incumbencia.

-¿Van a priorizar la celeridad de los concursos para cubrir las vacantes en la Justicia de Rosario, atento a la situación crítica con el narcotráfico?

– Rosario tiene 32% de vacantes, son 28 cargos de los cuales hay nueve vacantes. De éstas, un total de seis está en el ámbito del Senado y del Ejecutivo. Solamente hay tres en el Consejo de la Magistratura, que por supuesto les vamos a imprimir la mayor celeridad posible.

-¿Están trabajando en algún proyecto para Córdoba?

–Estamos trabajando en un proyecto para crear un juzgado federal en Río Tercero. Creemos que es necesario, va a permitir una mayor distribución de las causas, un rediseño del mapa federal en la provincia. Hay proyectos legislativos antiguos, algunos perdieron estado legislativo, pero la idea es avanzar con este juzgado.

También queremos reactivar la construcción de los tribunales federales de Río Cuarto y San Francisco, ya tenemos los terrenos y queremos avanzar con las licitaciones.