Sobreprecios en compra de material audiovisual: pidieron juicio para Julio De Vido

El fiscal Carlos Rívolo pidió que el ex ministro de Planificación Julio De Vido vaya a juicio por la causa de sobreprecios en la compra de equipos tecnológicos para producir contenidos audiovisuales digitales tras convenios firmados con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), a cargo del juez Julián Ercolini.

De Vido fue sobreseído en la causa, pero la Cámara Federal revocó la medida y lo procesó.

El expediente estaba a punto de prescribir y el pedido del agente interrumpió el plazo.

Rívolo también requirió que se sienten en el banquillo otros encausados: Carlos Ruta, ex rector de la UNSAM; Luis Vitullo, ex secretario del Consejo Asesor; el arquitecto Raúl Pieroni, director de obra por la Unsam, y Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, ex secretario general de la universidad.

Todos están señalados como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El procesamiento también alcanzó, como partícipes necesarios, a Horacio Hernán Pérez y Martín Diego Ramírez, de la firma Urban Baires, que hizo la obra civil, y a Domingo Simonetta, de la empresa Sistemas de Video Comunicación.

En el caso se analiza el perjuicio al Estado a raíz del “Convenio de cooperación para la implementación del Laboratorio de Investigaciones y Desarrollo de Tecnologías y Contenidos Audiovisuales Digitales”, suscripto entre De Vido y Ruta.

El objetivo era la creación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T).

Un informe de la SIGEN ratificó la existencia de diversas irregularidades, inconsistencias y violaciones normativas en todo lo actuado.

La causa se abrió en 2016 y recayó en el entonces juez Claudio Bonadio, que dos años después llamó a indagatorias. A la espera de medidas de prueba, Bonadio falleció y fue subrogado primero por Marcelo Martínez De Giorgi y luego por su colega Ercolini.

El 8 de marzo, Ercolini resolvió los procesamientos de la mayoría y el sobreseimiento de De Vido, pero Rívolo apeló con éxito.

“La prueba colectada permite aseverar la intervención material de De Vido en cada uno de los tramos de la maniobra”, sostuvo el fallo de la Cámara, dictado por mayoría.

“La solicitud de elevar a juicio la presente causa encuentra apoyo en todo el cuadro probatorio reseñado precedentemente, que revela que la comisión del hecho ilícito que se atribuye a los aquí procesados se encuentra acreditado, lo que merece su discusión en un debate pleno y contradictorio en la instancia que se pretende habilitar”, sostuvo el fiscal en el dictamen que le presentó a Ercolini.