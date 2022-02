Para el tribunal interviniente, no existía al momento de la petición prueba suficiente como para detener los efectos del juicio ejecutivo iniciado por la caja de ingenieros y afines

Al corroborar que no existe la suficiente verosimilitud en el derecho invocado por las accionantes, Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, para que mediante una medida cautelar de no innovar se suspenda la ejecución de una sentencia, en la que la Caja de Previsión de Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción de Córdoba las demanda por aportes y contribuciones, la Cámara 7ª en lo Civil y Comercial de Córdoba confirmó el rechazo de esa petición, por lo que debe resolverse el derecho o no de las accionadas respecto de si deben pagar lo ejecutado por la caja, una vez diligenciada la prueba en la acción declarativa de certeza.

Las demandantes dedujeron recurso de apelación en contra la decisión que dispuso el rechazo de la medida cautelar solicitada, requiriendo que se ordenara la entera suspensión de los efectos de la sentencia de fecha 22/6/21 dictada por el Juzgado de 42ª Nominación Civil y Comercial de Córdoba, en el expediente caratulado “Caja de Previsión de Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción de Córdoba c/ Lemiro Pablo Pietroboni SA – Luis Losi SA – UTE – Presentación Múltiple – Ejecutivos Particulares” Expediente n.° 6877670 y también que se impida la traba de medidas cautelares de cualquier clase en contra de los ejecutados o bien se levanten las ya ordenadas, hasta tanto recaiga sentencia de fondo en este proceso declarativo.

Ello así, ya que sólo en esa oportunidad se tendrá certeza sobre la existencia y alcance de la relación jurídica de fondo que vincula a las partes. La cautelar solicitada fue rechazada por decreto del 6/9/21.

El tribunal integrado por los vocales Guillermo Tinti, Julio Sánchez y Leandro González Zamar indicó que la parte actora se quejó porque el juez a quo rechazó las medidas cautelares de no innovar peticionadas consistentes en la suspensión de los efectos de la sentencia dictada en el expediente mencionada y prohibición de trabar medidas cautelares en contra de las sociedades aquí actoras.

Los camaristas apuntaron que la parte actora, en su demanda, señaló que la caja previsional mencionada dio por cierto que las sociedades actoras en la obra adjudicada “contrataron por su cuenta y orden los servicios de ingeniería de detalles sin haberlos registrado en la Caja por lo que se omitió cumplir la obligación legal de abonar los aportes previsionales” y argumentaron que ese hecho generador de la obligación nunca, existió.

Bajo esas premisas, la alzada sostuvo que -en lo relativo a la verosimilitud del derecho- a las empresas actoras se les adjudicó por resolución N° 0258/17 dictada en expediente N° 9137/2016 la ejecución de la obra denominada “Ruta Nacional N 19 -Río Primero San Francisco-Lote 2; Tramo 2: Cañada Jeanmarie-Arroyito”.

Se consideró que de la lectura de los pliegos licitatorios, del informe del ingeniero Gabriel Chichi y de la nota de la Dirección Nacional de Vialidad no surge que en la ejecución de la obra no hayan encomendado y realizado “por su cuenta y orden” servicios profesionales de ingeniería de detalles, hecho que fue constatado por la Caja Previsional y que constituyó el motivo generador de la obligación”.

Por ello, el tribunal consideró que la verosimilitud requerida sólo surgirá de la prueba que se produzca en el proceso y resolvió que el recurso de apelación debe ser rechazado.

Autos: «Lemiro Pablo Pietroboni SA y Otro c/ Caja de Previsión de Ingeniería, Arquitectura, Agrim., Agron. y Prof. de la Construcción – Ordinario – Cuerpo de Copias» (Expte. N° 10322119)