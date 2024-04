Pullaro contra los presos: «El que manda a matar a un trabajador es un psicópata»

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich durante la conferencia de prensa que ofreció en la ciudad de Rosario junto al ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Foto NA

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro arremetió, una vez más, contra los presos y las bandas narcos que sacuden a la ciudad de Rosario. Luego de que se dieran a conocer detalles desgarradores en las audiencias de imputaciones contra los asesinos del playero, el colectivero y los dos taxistas, el funcionario los describió como “psicópatas”.

En este sentido, Pullaro enfatizó: “El que manda a matar a un trabajador porque en vez de tener tres visitas íntimas por semana tenía una, o por comer lo que come el resto del penal, o por no tener llamados, no es un preso que se quiere resocializar, es un psicópata”.

Asimismo, el funcionario manifestó que los cuatro crímenes y los diversos ataques fueron “lo más duros” de su vida: “Un ataque con tanta crueldad de estos narcoterroristas no lo habíamos vivido nunca. Quisieron quebrar el cambio de la modalidad de detención que tuvieron los presos, que durante muchos años hicieron lo que quisieron”.

“Desde las cárceles se ordenaban el 80 por ciento de las balaceras y extorsiones, y muchos homicidios. Cambiamos la ley y cambiaron las condiciones de detención. Y desde el día cero comenzaron las amenazas de los criminales, pero nunca pensamos que iban a llegar tan lejos, con ataques a la población civil”, admitió en diálogo con Cadena3.

Frente a lo obtenido en las audiencias imputativas de los detenidos por los crímenes que movilizaron a Rosario en marzo pasado, el gobernador sostuvo que se van a extremar medidas: «La cárcel esta para resocializar a quienes cometieron delitos, pero quien comete delitos desde allí no tiene intención de resocializarse. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para juntar dinero o tener poder. Por eso las condiciones de detención para estos presos deben ser extremas, debe haber aislamiento pleno. Que no puedan hablar con nadie”.

Por último, acerca de la baja de imputabilidad, destacó: “Con Patricia Bullrich tenemos una sintonía perfecta. Yo no le pongo un piso a la edad de imputabilidad. No creo que el chico de 15 años que salió a matar por plata no comprendía lo que estaba haciendo. Tenía muy claro que iba a matar a trabajadores. Al hablar de la edad nos ponemos en un lugar difícil de argumentar”.

«Se pagaban entre 200 y 400 mil pesos por cada crimen», confirmó el fiscal

En la audiencia imputativa que se llevó a cabo en la Oficina de Gestión Judicial se acusó a cinco hombres de ser los autores de los disparos, en su mayoría adultos.

Aun así, lo que mas conmovió es que los homicidas cobraron entre 200 y 400 mil pesos por haber ejecutado a los trabajadores Héctor Raúl Figueroa (43 años), Diego Alejandro Celentano (38), Marcos Iván Daloia (39) y Bruno Bussanich (25) en la ciudad santafesina.

Asimismo, se indicó que dos narcos, que están presos en la cárcel de Piñero y Ezeiza, fueron quienes encargaron los asesinatos. Luego integrantes de la banda que están en libertad llevaban a cabo el reclutamiento de menores para realizar los crímenes.