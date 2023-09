Lo definió la Cámara Federal porteña. Se trata de Pablo Palá y Alexis Lesa. Actuaron en las semanas previas al crimen de Alberto Nisman

La Cámara Federal confirmó este jueves el procesamiento de dos ex funcionarios K Pablo Palá y Alexis Lesa por hacer inteligencia ilegal sobre el ex director de Contrainteligencia y la jueza federal Antonio Stiuso y Sandra Arroyo Salgado unas semanas antes del crimen del ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman.

Además, el tribunal de alzada ordenó al juez Julián Ercolini profundizar la investigación porque en la maniobra contra Stiuso y Arroyo Salgado intervinieron «agencia estatales de inteligencia». En enero de 2015, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia era el senador y mano derecha de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, y el director de Contrainteligencia era el actual diputado K Rodolfo Tailhade.

Lesa es el actual director de Informática del gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet. Además, Lesa y Palá forman parte del grupo llamado «Octógono» que apoyan al ex gobernador de esa provincia y militante de Cristina Kirchner, Sergio Urribarri.

Además, ambos figuran en la causa local llamada de los «contratados truchos» y se investiga si participaron de operaciones de desprestigio contra Cecilia Goyeneche, la ex fiscal anticorrupción que investigó a Urribarri y luego fue destituida de su cargo.El procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini fue confirmado por la Sala II de ese tribunal de alzada integrado por Martín Irurzun y Eduardo Farah. Roberto Boico no firmó por estar de licencia, informaron fuentes judiciales. Arroyo Salgado es la viuda de Nisman.

Se trata de una parte de la denuncia que formularon la actual candidata presidencial Patricia Bullrich y la ex diputada Paula Alonso en el 2015 que afirmaba que se había más de un centenar de políticos, jueces y periodistas con una OB (orden de observación) que significa pinchadura de teléfonos y seguimientos.

La lista entregada por Bullrich y Alonso incluye a los miembros de la Corte Suprema y sus conjueces. Hay jueces y fiscales federales, referentes políticos de casi todas las fuerzas opositoras desde Mauricio Macri y muchos legisladores del PRO hasta varios dirigentes del Partido Obrero, más Lilita Carrió, Sergio Massa y Felipe Solá. Y empresarios como José De Mendiguren o Sebastián Sánchez Sarmiento, de Ausol, además de muchos directivos del Grupo Clarín y sus empresas.