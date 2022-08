La muertes de bebés en el hospital Neonatal también fue tema en la Unicameral. El bloque de la UCR cuestionó al Gobierno provincial, pidió el apartamiento del ministro de Salud, Diego Cardozo, y abandonó el recinto. Hubo cruces entre los legisladores de Hacemos por Córdoba y de la oposición.

En Comisión de Labor Parlamentaria, los legisladores de la oposición habían solicitado el tratamiento sobre tablas de los pedidos de informe sobre lo ocurrido en el hospital, junto con el planteo de citación del ministro Cardozo a la Legislatura provincial.

En declaraciones radiales a Cadena 3, el legislador Marcelo Cossar dijo: “El gobierno ha demostrado que no tiene límites y nosotros sí; nuestro límite tiene que ver con no avanzar en cualquier otro tema que no sea el esclarecimiento de lo que ha sucedido en el Neonatal, que forma parte de lo más tremendo que nos ha pasado en Córdoba”.

“Hoy tendría que haber venido el ministro a dar explicaciones y a contestar todas nuestras preguntas; habíamos solicitado el jueves pasado por nota al vicegobernador que el ministro se hiciera presente hoy en el recinto”, indicó.

Y añadió: “El oficialismo pretendía que nos sentáramos a debatir temas que no son prioritarios y dejáramos de lado lo que la ciudadanía hoy quiere saber, qué pasó en el Neonatal, por qué asesinaron a cinco bebés y quiénes son los responsables”.

“Nos levantamos porque no vamos a seguir convalidando a un oficialismo que pretende tapar y negar los hechos que son de público conocimiento”, sostuvo.

En el recinto, el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González; y el titular del bloque Hacemos por Córdoba, Francisco Fortuna, salieron al cruce de la oposición. “No hay nada oscuro ni mentiroso, ni nada que se trate de ocultar. Hay una decisión política de que la Justicia investigue y se expida. Esto es convertir en el recinto en un vale todo, si se acuerda un temario es una cuestión de honor cumplirlo, es una actuación lamentable”, insistió González.