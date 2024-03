Milei declaró que van a terminar con el «cáncer» del narcotráfico

El Gobierno Nacional Argentino junto con el gobierno de Santa Fé anunciaron la conformación de un comité de crisis para frenar los atentados narco en Rosario.

En una reciente nota televisiva, el presidente Javier Milei, afirmó que “haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis, todo lo que tocan lo destruyen.Si le das la economía, te llevan a la quiebra; si le das la seguridad, pasan este tipo de cosas”.

Sobre la situación de Rosario y lo recientes crímenes en manos de sicarios, el funcionario afirmó que todo implica “nada que sorprenda en donde vos hayas tenido mucho socialismo, esa es la realidad, porque toda esa visión que tienen de la Justicia, de la estigmatización, son todos los mecanismos que terminan avalando a los delincuentes”.

Milei dijo además que el socialismo se puso “del lado de los delincuentes” al votar en contra de la Ley Bases que incluía la emergencia en seguridad. “Nosotros fuimos muy claros y dijimos que se cambiaba la doctrina: el que las hace las paga, se protege a la víctima y no al victimario”, dijo.

En los últimos días hubo una ola de terror en Rosario con asesinatos perpetrados por las bandas narco que dominan la ciudad como respuesta a las medidas aplicadas por el gobierno local en las cárceles en las que están detenidos los integrantes de los clanes violentos. El último fue el crimen de Bruno Nicolás Bussanich, un playero de 25 años que fue ejecutado a sangre fría cuando cumplía con sus tareas habituales.

Al igual que lo había hecho el fin de semana, el mandatario dijo que no están dispuestos a ceder un milímetro en la lucha contra el narcotráfico. “Son ellos o nosotros y vamos a ser nosotros”, precisó. “No le vamos a dar tregua, vamos a terminar con este cáncer, no se puede negociar”, insistió.

El Presidente ratificó que las Fuerzas Armadas tendrán un rol logístico en la lucha contra el narcotráfico en Santa Fe y descartó asignarles otras tareas en el territorio en virtud de lo que contempla la Ley de Seguridad Interior. El mandatario recordó que la Argentina firmó además tratados internacionales que le impiden disponer el uso del Ejército para intervenir en cuestiones de seguridad interna.

Por su parte, el mandatario rechazó la posibilidad de decretar el estado de sitio y aseguró que “Las medidas son consensuadas con el gobernador, paso a paso, por el momento estamos tomando esta solución y creemos que lo podemos resolver”, según reveló el portal Infobae.

Y aclaró: “Yo creo que con esto lo podemos resolver, después la realidad es dinámica, pero estamos en condiciones de salir triunfantes de esta situación”.

El gobierno nacional dispuso crear un comité de crisis y movilizar las fuerzas federales a Rosario. En este momento, están viajando los ministros Patricia Bullrich (seguridad) y Luis Petri (Defensa). “Vamos con toda la fuerza, con toda la decisión, con los medios que tenemos aunque no son muchos porque hemos recibido medios muy deteriorados, no tenemos autos, no tenemos helicópteros”, dijo Bullrich esta mañana.