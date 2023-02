La ONG Change.org recolectó 26 mil firmas de ciudadanos en reclamo del juicio político contra la magistrada que le otorgó la tenencia a la madre del pequeño. La pareja fue condenada y recibirá perpetua

Más de 26 mil personas adhirieron en pocas horas a una petición que fue lanzada en la plataforma Change.org para que sea destituida la jueza que otorgó la tenencia de Lucio Dupuy, el niño asesinado en noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, a su madre Magdalena Espósito Valenti.

«Destitución YA para la jueza Pérez Ballester del caso Lucio Dupuy», es el título de la petición que está dirigida al Poder Judicial de La Pampa y hace referencia a la magistrada Ana Clara Pérez Ballester, quien fue la que intervino en el caso por la tenencia del niño.

La madre de Lucio Dupuy y su pareja fueron declaradas culpables este jueves en la mencionada ciudad pampeana por un tribunal que consideró que ellas asesinaron a Lucio, por lo que recibirán una pena de prisión perpetua. Si bien el tribunal no dio a conocer el monto de la pena, el delito que les imputaron a ambas estipula ésa como única opción.

El martes pasado, la Fundación Más Vida denunció por la violación de los deberes de funcionario público a la jueza pampeana. Sin embargo, los y las fiscales que investigaron el crimen del nene indicaron que no encontraron elementos en la causa para impulsar un proceso contra Pérez Ballester.

“No hay ningún elemento que a nosotros nos amerite haber advertido una situación o haber investigado o iniciado una causa ni respecto de la jueza ni respecto de ninguna otra persona”, dijo el fiscal de Delitos que Impliquen Violencia Familiar y de Género de La Pampa, Walter Martos, en declaraciones a la prensa.

“La muerte de Lucio derivó en una investigación, en esta investigación en ningún momento surgió palmariamente un delito o una posible denuncia investigable de oficio por parte de la fiscalía que amerite iniciar una causa paralela a una tercera persona que no sean las dos acusadas. Ni durante la investigación ni tampoco durante el juicio. Por este motivo, desconocemos detalles de la intervención o no de la jueza cuestionada y eventualmente si se formula alguna denuncia la tendrá que investigar la fiscalía competente, que no seremos nosotros”, agregó el funcionario judicial.

Si bien la jueza homologó un acuerdo al que llegaron las partes, se le critica no haber realizado un estudio de impacto socioambiental para determinar el bienestar del nene. Antes de retomar la convivencia con su madre, Lucio vivió en la casa de su tío paterno en General Pico.

Fundamentos

La condena del tribunal integrado por los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora y la jueza Alejandra Ongaro fue por el delito de homicidio calificado, tal cual había solicitado la fiscalía integrada por Verónica Ferrero, Máximo Paulucci y Mónica Rivero, pero no así la de abuso sexual, por el cual sólo fue condenada Abigail Páez, pareja de la madre de la víctima.

Después de 18 jornadas de audiencias, los magistrados decidieron condenar este jueves a Magdalena Espósito Valenti, la madre, por el delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento.

En tanto, sentenciaron a Páez por el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con un objeto fálico agravado por tratarse de la guardadora y de un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado.

En sus fundamentos, el tribunal sostuvo: “De acuerdo a diversas evidencias que se expondrán a continuación, es posible afirmar con la certeza que reclama una sentencia judicial que Lucio Dupuy fue objeto de violencia física, psicológica y sexual durante varios meses antes de su muerte”.

Sobre los agravantes de ensañamiento y alevosía, los jueces remarcaron “la indefensión de la víctima, en tanto se trataba de un niño de 5 años, de 18 kg. de peso, que se encontró, el 26 de noviembre de 2021, con la durísima agresión de dos personas adultas. Pero, además, no se trató de un hecho aislado de agresión sino de una modalidad abusiva crónica. Lucio Dupuy sufrió violencia física, psicológica y sexual durante varios meses antes de su muerte, lo cual permite pensar en una indefensión aprehendida, lo cual lo coloca en una clara situación de extrema vulnerabilidad”.

La pena, según lo anunció el tribunal, se conocerá el próximo lunes 13 de febrero.