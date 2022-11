En el año 2019, durante la presidencia de Ricardo Recondo, el Consejo de la Magistratura realizó 15 plenarios; en 2020, con la presidencia de Alberto Lugones, hubo 18. En ambos casos se aprobaron numerosos pliegos de jueces y múltiples decisiones administrativas. En 2021, ya con Rosatti como presidente del Consejo, se hizo un plenario en el que no hubo ningún acuerdo, y desde julio de este año no se realizan plenarios, con lo cual no se toman decisiones. Esta circunstancia ha generado reclamos de todos los sectores.