¿Llega el fin del uso del “lenguaje inclusivo” en ámbitos oficiales?

La semana pasada, la Universidad de Barcelona (UB) anunció que vuelve a adoptar el masculino como genérico en sus textos normativos.

Argumentó que el masculino como género gramatical no excluye y aclaró que se reserva el desdoblamiento masculino/femenino para “disposiciones gramaticales sensibles” en las que haya que “visibilizar a la mujer”.

La UB indicó que siguió la propuesta que se extiende a la mayoría de los sistemas educativos de la Unión Europea y las recomendaciones de la Red Vives de Universidades y de los órganos de la Generalitat, como el Parlament de Catalunya.

Por Pilar Viqueira

“Aunque somos conscientes de que es un debate todavía abierto, la instrucción está avalada por expertas en lingüística de la UB. Como todas las resoluciones, se hará una revisión a los seis meses para valorar cualquier modificación adecuada que sea necesario introducir”, expuso la alta casa de estudios española.

No obstante, planteó que “la eficacia normativa y la seguridad jurídica” de reglamentos, instrucciones, protocolos y otras normas exigen “una redacción clara, concisa y que sea entendida por todo el mundo ante la necesidad de ser precisos”.

En tanto, sumó que desde el punto de vista lingüístico el uso del masculino como “género gramatical no marcado” no excluye ni a las mujeres ni a las personas no binarias.

“Modas”

En Francia, luego de que el Senado aprobara hace días un proyecto para restringir el uso oficial del lenguaje inclusivo, el presidente Emmanuel Macron se pronunció abiertamente en contra de la modalidad que diluye los géneros. “En francés, el masculino es lo neutro”, declaró. “Puede representar tanto a hombres como a mujeres”, sumó.

Durante la presentación de un proyecto para convertir el castillo de Villers-Cotterêts en una ciudad internacional de la lengua, Macron instó a no ceder ante “las modas” ni “los aires de los tiempos”.

Macron habló en medio de un debate que involucra a todo el arco político de su país. Por lo pronto, el Senado respaldó la iniciativa para anular la validez de documentos que utilicen inclusivo, algo que ya se estableció para el ámbito educativo, en 2021.

La propuesta incluye a cualquier acto jurídico que esté escrito en aquel lenguaje, como los contratos de derecho privado, y lo veda en publicaciones de funcionarios.

En un comunicado, la Cámara Alta de Francia consideró que dificulta la transcripción, la lectura y la pronunciación y, en consecuencia, el aprendizaje. Además, estimó que el inclusivo es “una amenaza para la lengua francesa”.

Ahora, la Asamblea Nacional deberá debatir el proyecto.

Academia

La Academia Francesa, fundada en 1635, ya se quejó por lo que considera “un abuso bárbaro de la sintaxis” que hace incomprensible el francés. Cabe precisar que los términos que se incorporan al idioma para llegar a un “neutro” son casi impronunciables: incluyen “iel” para sustituir a los pronombres “il” y “elle” y la adición de sufijos para añadir los sentidos femenino y plural a los sustantivos y adjetivos de género masculino que se refieren a personas.

Carmen Junyent

En España, uno de los referentes que cuestionó la necesidad e idoneidad del lenguaje inclusivo fue la lingüista Carme Junyent, recientemente fallecida, a los 68 años.

La experta -profesora de lingüística en la Facultad de Filología de la Universitat de Barcelona e investigadora- sostuvo que es una ideología que no aporta nada para la igualdad entre hombres y mujeres.

Bajo esa premisa, descartó que usar del masculino como genérico sea machista.

Argentina

En julio de 2021, las abogadas Cynthia Ginni y Patricia Paternesi presentaron en Diputados un proyecto de ley para prohibir el uso del inclusivo en documentos y actos oficiales y en establecimientos educativos, para evitar “alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el lenguaje” y eliminar obstáculos en materia de lectoescritura.

En los fundamentos de su propuesta consignaron que “ninguna minoría tiene derecho a destruir el idioma oficial de la Nación imponiendo su voluntad a la mayoría”. Además, negaron que las palabras puedan invisibilizar identidades e insistieron en que es necesario separar política y lingüística.

Hace más de dos años, en diálogo con Comercio y Justicia, Ginni aseveró que el idioma es claro y no hay que recurrir a desdoblamientos o a otras letras para que pueda ser interpretado. Paralelamente, aclaró que la iniciativa se desentiende de lo que sucede a nivel social o familiar y que se concentra en lo académico y en lo oficial.

UNC

En 2019, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) le dio el visto bueno a una serie de sugerencias para el uso del inclusivo en discursos académicos y administrativos. La iniciativa no aconseja la utilización de la “e”, “x” ni el “@”, sino el empleo de palabras y formas que eviten acudir al masculino universal.

Las recomendaciones integran un manual de estilo, un proyecto más amplio. Algunos ejemplos son emplear “graduadas y graduados” y, en lugar de “los alumnos”, “el alumnado”.

Consultada por pautas de ese tipo, Ginni opinó: “No creo que en ese caso, como el uso de alumno y alumna, profesor y profesora, pueda alterar una comprensión, sino lo que hace es atentar contra la economía propia del lenguaje y la estética discursiva”.

“Nuestra Constitución habla de todos los habitantes. Yo, siendo mujer, por ejemplo, no me siento excluida. Creo que tiene que ver muchas veces con una cuestión ideológica que se lleva al plano de lo político”, cerró.

Poco antes de que Ginni y Paternesi promovieran su propuesta, que no tuvo eco en el Legislativo, la Academia Nacional de Educación se pronunció en contra de la utilización del lenguaje inclusivo porque complejiza la lengua y su enseñanza.

La institución enfatizó que “no contribuye a señalar la igualdad de los sexos” sino que, por el contrario, “sugiere la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos”.

Así, se sumó a las críticas ventiladas por la Academia Argentina de Letras y la Real Academia Española (RAE). La primera rechazó el inclusivo. Enfatizó que “el masculino es el género no marcado” que incluye a los individuos sin distinción de sexos. Otras academias de la lengua se manifestaron en sentido similar.

La RAE, en su “Informe sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas”, estableció: “El llamado lenguaje inclusivo supone alterar artificialmente el funcionamiento de la morfología de género en español bajo la premisa subjetiva de que el uso del masculino genérico invisibiliza a la mujer ya que el uso de la ‘@’ o de las letras ‘e’ y ‘x’ como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género”.

Debate

En junio del año pasado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) vetó el uso del inclusivo de las escuelas. El Gobierno porteño le prohibió a los docentes de la jurisdicción usarlo en clase y en comunicaciones oficiales.

La resolución de la Administración de Horacio Rodríguez Larreta fue pionera en el país.

Según consignó, se dictó para que los educadores desarrollen sus actividades de enseñanza y comunicaciones institucionales “de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales” y para eliminar las barreras y distorsiones del lenguaje.