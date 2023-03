El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, abordó hoy la necesidad de un sistema de justicia internacional claro y -en lo local-, mediaciones que permitan agilizar los procesos judiciales, durante su intervención virtual en la segunda Cumbre por la Democracia, organizada por Estados Unidos.

«Que los ciudadanos puedan resolver sus conflictos mediante una persona que genere esos procesos de mediación (…) y así no se sobrecarga a la justicia con casos que no logren tratar en tiempo y forma», dijo el mandatario uruguayo, citado por la agencia de noticias Sputnik.

«El sistema de justicia internacional tiene que ser claro, tiene que tener una misma mirada, tiene que tener la capacidad de abstraerse a quién se juzga y después tiene que tener contundencia y cumplimiento cuando se apliquen las sanciones», subrayó el mandatario durante su discurso, en el que agregó que el Derecho Internacional carece de poder coercitivo.

A la cumbre, organizada por primera vez en diciembre de 2021 por iniciativa del Gobierno de Estados Unidos, fueron invitados a participar 121 líderes internacionales, entre ellos el presidente argentino Alberto Fernández, que aportarán su visión sobre los desafíos de la democracia y las garantías de justicia.

Al comentar los desafíos para la democracia global, el mandatario uruguayo reivindicó tanto la justicia electoral y los procesos de elección, como un sistema en que los poderes sean independientes en su accionar, pero que puedan controlarse entre sí.

«Para que el sistema judicial funcione tiene que tener una posibilidad de acceso extendido a la justicia, una justicia para todos, al alcance, y eso significa no solo ser juzgado de acuerdo a la ley, sino los pasos anteriores, un acceso a la defensa y un proceso acusatorio muy claro, que termine en un proceso lo más rápido posible», destacó.

Defendió la llamada «justicia en los barrios», mediante la figura de un mediador capaz de resolver los conflictos a un nivel inferior, sin necesidad de elevarlos y sobrecargar así el sistema judicial y, por ende, retrasar las resoluciones.