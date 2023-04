La magistrada en lo Civil llegó al puesto sin los votos del oficialismo, que propuso sin éxito a Héctor Recalde para secundar al presidente de la Corte, Horacio Rosatti

El Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) eligió a la jueza Agustina Díaz Cordero como vicepresidenta, sin votos del oficialismo.

Además, por unanimidad, se integraron las cinco comisiones del organismo, que volvió a reunirse tras nueve meses de parálisis por disputas políticas.

El diputado del PRO Álvaro González propuso a Díaz Cordero, la magistrada en lo Civil que integra el CMN desde abril del año pasado por la lista Bordó, la más crítica con el oficialismo.

El diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade se opuso. Dijo que no correspondía que dos jueces ocupen los cargos relevantes del organismo y propuso a Héctor Recalde, ex integrante del consejo, ex diputado nacional y segundo en las elecciones de los abogados con el apoyo de la agrupación “La Cámpora”.

La propuesta de Díaz Cordero obtuvo los 13 votos que necesitaba: el suyo; el del presidente de la Corte y del CMN, Horacio Rosatti; el de González; los de sus colegas Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Alberto Lugones; los de los abogados Miguel Piedecasas, Fernanda Vázquez y Jimena de la Torre; el del senador radical Eduardo Vischi; el de la diputada radical Roxana Reyes y los de los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit.

En contra votó el bloque oficialista, integrado por Thailade; Recalde; la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley; los senadores Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara y el representante del Ejecutivo Gerónimo Ustarroz.

Luego de la designación de Díaz Cordero, Piedecasas propuso la integración de cada una de las cinco comisiones -Selección, Disciplina, Acusación, Reglamentación y Administración y Financiera-, lo que fue aprobado por la unanimidad de los 19 consejeros.

Ahora, resta que cada una designe a su presidente y vice, lo que ocurrirá la semana que viene, cuando se reúnan.