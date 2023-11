La Corte rechazó un pedido para que se mantenga una condena a Milagro Sala

La Corte Suprema de Justicia rechazó este martes el planteo de un fiscal jujeño para que se mantenga la calificación de lesiones graves, y no leves, a la dirigente social Milagro Sala.

El 23 de mayo de 2019 el Tribunal Criminal 1 de Jujuy condenó a Sala a cuatro años de prisión, como autora de «lesiones graves calificadas» a Cristian Arias y Juan Carlos Maidana.

El episodio ocurrió en julio de 2006, en una oficina del primer piso del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento jujeño, cuando Sala y otros miembros de la organización Tupac Amaru golpearon a Arias y Maidana.

Sala, antes de escuchar el veredicto, dijo a los jueces que la condenaron que «no porque me dicten más años de sentencia el gobernador (Gerardo Morales) va a solucionar el hambre que hay en la provincia».

«Están equivocados. No tengo nada que ocultar y no hice nada malo. Esta pesadilla en algún momento se tiene que terminar», añadió y, no obstante, fue condenada.

Sin embargo, la defensa de la dirigente social apeló la sentencia y el Superior Tribunal de Justicia de la provincia revocó la condena al considerar que se trató de lesiones leves y no graves y ordenó el sobreseimiento de Sala.

Contra esa medida, el fiscal recurrió a la Corte que en el acuerdo de hoy, y por unanimidad, consideró la queja «inadmisible» por «falencias de fundamentación, insuficiencia en el relato de los hechos del proceso e inexistencia de cuestión federal».