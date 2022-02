El presidente Alberto Fernández criticó a la Corte Suprema de Justicia, pero se despegó de la marcha en su contra convocada por sectores del oficialismo y dijo que se trata de «una expresión ciudadana».

«La marcha de mañana es una expresión. Así como algunos vienen a la Casa de Gobierno y se quejan de decisiones que yo tomo», subrayó.

«Creo que la Justicia no está funcionando bien, y estoy hablando de uno de los poderes de la República, no es que me estoy entrometiendo. Uno mira con preocupación. Lo que muchos compañeros y compañeras tienen que entender es que esto no es un decreto presidencial (sino una reforma legislativa)», señaló el Presidente.

En declaraciones al canal C5N, Fernández consideró que «en la Argentina el principio de inocencia se perdió».

El jefe de Estado, en tanto, confirmó que irá de forma presencial a declarar en la causa contra la vicepresidenta Cristina Fernández a la que fue llamado y expresó: «Voy a ir, sí. No me quiero escudar en el derecho de declarar por escrito».

«La justicia tiene que entender que tiene que revisar lo que ha hecho, fue muy grosero lo que hizo, en términos de justicia ni siquiera han encontrado amparo en doctrinas», subrayó Fernández.

Al respecto, consideró que «la Corte no funcionó bien en este tiempo».

«Muchos decían que pasaban estas cosas y no hicieron nada. Pero la Corte siempre prefirió decir ´no me meto o como no es sentencia definitiva no es mi área´», señaló Fernández.

Pero agregó: «Ahora, debo reconocer que el sistema jurídico Argentino le permite hace eso».