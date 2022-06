En marzo pasado, en plena sesión de la OEA en Washington, Arturo McFields renunció a su puesto de embajador de Nicaragua ante la organización y denunció las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega.

“Tomo la palabra en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018. Tomo la palabra en nombre de los miles de servidores públicos, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir, a llenar plazas y repetir consignas porque si no lo hacen pierden su empleo”, afirmó McFields al comenzar su discurso.

En su sorpresiva intervención ante el Consejo Permanente de la OEA, calificó al régimen de su país, encabezado por Daniel Ortega, como “dictadura”.

“Seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible”, dijo el diplomático.

“No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles, no existe separación de poderes sino poderes fácticos”, añadió.

Dijo también que tenía miedo por él y por su familia y que días antes de anunciar el retiro de Nicaragua de la organización hubo una reunión virtual en Cancillería, durante la cual sugirió que se considerara liberar a al menos unos 20 presos políticos de la tercera edad y a otros 20 internos comunes cuyas salud merece especial consideración, pero que no fue escuchado.

“En el gobierno nadie escucha y nadie habla. Lo intenté varias veces pero todas las puertas se me cerraron”, subrayó.

“La diplomacia es necesaria en momentos de crisis como vive mi país. Lo que pasa en Nicaragua supera mis capacidades diplomáticas”, enfatizó.

McFields se refirió también a la censura, a los ataques a la prensa y la falta de libertades en general.

“Desde 2018, Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad de publicar un simple comentario en las redes sociales. No hay organismos de derechos humanos. Ni uno solo. Todos fueron cerrados, expulsados o clausurados”, manifestó.

Además, fustigó la avanzada contra las universidades y del cierre de ONG.

Ahora, en la previa del inicio de la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, en declaraciones a la prensa, ex el embajador dijo que espera que el presidente Alberto Fernández “lleve la voz de los perseguidos, exiliados y torturados y no la de tres dictadores bananeros”, en referencia a Ortega, al venezolano Nicolás Maduro y al cubano Miguel Díaz-Canel.

McFields está tramitando su asilo en Estados Unidos y viajó a Los Ángeles para, según precisó, “promover y visibilizar la causa de los nicaragüenses”.

Ortega, Maduro y Díaz-Canel no fueron invitados a la IX Cumbre de las Américas por violar los derechos humanos en sus países y no cumplir con estándares democráticos básicos.

Sin embargo, Maduro adelantó que aspira a contar con Fernández como vocero.

El jefe de estado argentino, al igual que el mexicano Adrés Manuel López Obrador, que decidió no ir a EEUU, pidió la inclusión de las tres dictaduras a la cumbre.

Pese a las quejas del argentino y del mexicano, el país anfitrión es el único responsable de la organización y tiene la facultad privativa de cursar invitaciones según los criterios de la Carta Democrática Interamericana.

Washington se basó en la declaración firmada por todos los países miembros en la cumbre de Quebec, en abril de 2001, en la cual se comprometieron a excluir a los estados que no se rijan por principios democráticos.

Hace 21 años, en Canadá, las naciones participantes proclamaron que el mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto estricto al sistema democrático eran “un propósito y un compromiso compartido”, así como una “condición esencial” para la presencia en futuros encuentros.