El fiscal Raúl Garzón acusa a la enfermera por la muerte de cinco bebés recién nacidos y la tentativa de homicidio de otros ocho. Se conoció que ella googleó cómo dosificar insulina y potasio

Tras permanecer más de dos meses detenida, finalmente la Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva a Brenda Agüero, la enfermera de 27 años acusada de causar la muerte de forma intencional a bebés nacidos sanos, en el Hospital Materno Neonatal.

Además de encontrarla responsable por la muerte de dos bebés recién nacidas el 6 de junio, el fiscal de Instrucción Raúl Garzón acusa ahora a la enferma de la muerte de otros tres recién nacidos, ocurridas entre marzo y junio de 2021.

Agüero está imputada de homicidio calificado por procedimiento insidioso y, además, para los casos de las y los bebés que sobrevivieron pero sufrieron lesiones graves, se la acusa de otros ocho casos de homicidio, pero en grado de tentativa. Por tratarse de bebés, Garzón decidió agregar el agravante de “perspectiva del recién nacido”.

Las autopsias confirmaron que la causa de los decesos fue un exceso de potasio «incompatible con la vida» y que los neonatos estaban en perfecto estado de salud al momento de su nacimiento. Asimismo, entre las pruebas de la fiscalía para confirmar la preventiva, se conoció que la acusada hizo búsquedas en Google sobre cómo dosificar el potasio y la insulina.

Según se indica en la investigación, googleó esa información desde noviembre del año pasado y luego lo hizo en reiteradas oportunidades. Esa afirmación se alcanzó luego de los peritajes realizados a la computadora de la imputada. La otra prueba es que Agüero estaba de guardia (trabajaba de 6 a 14) en los ochos días en los que se sucedieron los 13 episodios.

Además, también resultó sospechoso para los investigadores que en al menos cinco casos de decesos es ella quien avisó al personal médico de alguna anomalía en los recién nacidos, como labios morados o dificultad para respirar, algo que les llamó la atención incluso a las médicas.

Las muertes de los bebés que se investigan sucedieron entre marzo y junio de este año. En la causa también se informa que los menores tenían marcas en la espalda compatibles con la inyección de una sustancia que no debería haberse colocado. Este 29 de octubre, las mamás de tres bebés fallecidos pidieron la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la realización de las autopsias.

Por las muertes hay otras seis personas imputadas, en libertad, por omisión de los deberes de funcionario público, como el ex ministro de Salud Diego Cardozo; el ex secretario de Salud provincial, Pablo Carvajal, y el ex vicedirector del hospital, Alejandro Escudero Salama. Las imputaciones también alcanzan a la exdirectora de ese centro asistencial, Liliana Asís; a las ex jefas de áreas Marta Gómez Flores y Adriana Morales, por los delitos de omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.