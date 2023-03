La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) de Córdoba denunció tres nuevos hechos de inseguridad relacionados con móviles del Ministerio Público Fiscal (MPF), que pusieron en riesgo la integridad de trabajadoras, trabajadores y población en general.

Según puntualizó el gremio, sólo entre fines de febrero y los primeros días de marzo sucedieron tres hechos de inseguridad vial. “Neumáticos tan gastados que ya no tienen dibujo, limpiaparabrisas sin funcionar, ruedas sin una de las tuercas o tuercas flojas y vehículos que liberan los gases dentro del habitáculo” son algunas de las cuestiones que la AGEPJ planteó al fiscal General Juan Manuel Delgado.

Mediante un comunicado, planteó que estos graves eventos se suman a una larga lista que sistemáticamente “se pone en conocimiento del empleador«, y que dichos desperfectos «no sólo ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores y trabajadoras sino que también comprometen la seguridad vial de la ciudadanía en general”.

El secretario Gremial de AGEPJ, Adrián Valán, advirtió de que “los hechos que pusimos en la mesa del fiscal General no son aislados sino recurrentes. Cada hecho ha sido puesto en conocimiento del empleador que debe de una vez por todas invertir la discutible asignación de recursos y priorizar la salud y seguridad de las personas, trabajadoras, trabajadores y población en general”.

En el mismo sentido, la prosecretaria de Agrupamientos Especiales Gabriela Arribillaga destacó que “es necesario que exista un funcionamiento adecuado del área de automotores para que los vehículos no sólo cuenten con un adecuado mantenimiento mecánico, lo cuál es básico, sino también para que puedan ser usados con las condiciones mínimas de aseo, que hoy tampoco cumplen y no es una cuestión menor. Muchas empleadas y empleados del MPF pasan varias horas por día en los vehículos que no sólo son inseguros sino también malolientes y llenos de tierra, condiciones muy alejadas de la pulcritud y asepsia de los despachos de quienes dirigen la Policía Judicial.”