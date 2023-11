Condenan por fraude al fundador de la plataforma cripto FTX

El exmagnate de las criptomonedas, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable por un jurado de Nueva York en todos los cargos presentados en su contra por fraude, malversación y asociación delictiva.

El jurado llegó a su decisión anoche -tras cinco semanas de juicio- y determinó que Bankman-Fried, fundador y ex CEO de FTX, enfrente una condena de hasta 115 años de prisión.

La sentencia final se dará a conocer el 28 de marzo del año próximo, según indicaron las agencias France Presse, Europa Press y Bloomberg.

Su abogado defensor, Markk Cohe, aseguró que Bankman-Fried «luchará enérgicamente contra todos los cargos» y que mantendrá su «inocencia».

Durante el proceso judicial, algunos de los socios más cercanos a Bankman-Fried testificaron que él fue clave en todas las decisiones que llevaron a que desaparecieran US$ 8.000 millones depositados por los usuarios de la plataforma.

Bankman-Fried, fundador y CEO de FTX, en su momento, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más utilizadas junto con Binance, era una de los rostros de la industria.

Con 31 años, antes de que colapsara su empresa ostentaba una riqueza estimada de US$ 26.000 millones, según la revista Fortune.

Las dudas sobre las finanzas de FTX y la revelación de que los depósitos eran utilizados en inversiones de riesgo generaron un retiro masivo de fondos por parte de sus clientes en noviembre del año pasado, llevándola a la quiebra por falta de liquidez.

La caída de FTX generó un efecto dominó en todo el sector que hizo que, por ejemplo, el bitcoin –la criptomoneda más usada en el mundo- perdiera más de la mitad de su valor.

En sus argumentos de cierre, los fiscales consideraron que el acusado es un hombre extremadamente inteligente y que estaba consumido por la avaricia.

Señalaron que sabía lo que estaba haciendo cuando los fondos de los clientes de FTX fueron secretamente canalizados hacia un fondo de inversiones bajo su control, denominado Alameda Research.

«Fue ambicioso» y tuvo «la arrogancia de pensar que podía salir impune de un fraude», manifestó la fiscal Danielle Sasson.

Por su parte, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, afirmó, luego del veredicto, que Bankman-Fried “perpetró uno de los fraudes financieros más grandes de la historia de Estados Unidos”.

“Si bien la industria de criptomonedas puede ser nueva, este nivel de corrupción es tan viejo como el tiempo. Este caso siempre fue sobre mentiras, trampas y robos, y no tenemos paciencia para ello”, subrayó.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, manifestó en un comunicado que Bankman-Fried “pensó que estaba por encima de la ley” pero que el veredicto “prueba que estaba equivocado” y que dará “un mensaje claro a todos aquellos que traten de ocultar sus crímenes detrás de una cosa nueva que creen que los demás no son lo suficientemente inteligentes para entenderla”.

Su caso fue comparado por la prensa al de Elizabeth Holmes, fundadora de la firma de aparatos médicos Theranos, que fue condenada por fraude a principios del año pasado.

La defensa afirmó que su cliente actuó en «buena fe» y se vio superado por las circunstancias y por la ineptitud financiera de sus socios quienes testificaron en su contra para obtener arreglos con los fiscales.

El magnate, en su testimonio, negó haber cometido fraude o robo, y afirmó que sólo cometió errores de negocio.

Uno de los testigos estrella del juicio fue la excolega y novia ocasional de Bankman-Fried y directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, que le dijo al jurado que robaron «cerca de 14.000 millones» de los clientes de la plataforma para llevarlo a dicho fondo.

Ese dinero –señaló- se usó para financiar inversiones de riesgo, US$ 100 millones contribuciones políticas y US$ 200 millones en costosas propiedades en las islas Bahamas, además de costosas campañas publicitarias de la empresa con celebridades y la compra de la nomenclatura del estadio del equipo de NBA, Miami Heat.