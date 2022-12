El juez del TFN Juan Manuel Soria Acuña afirmó que Alberto Fernández se arrogó facultades del Legislativo de modo “dictatorial”. Provincias como Tucumán, Santa Fe, Catamarca, San Juan, Corrientes, y Santiago del Estero y muchos municipios no acataron la manda

“El retorno al país de la Selección Argentina de Fútbol de ningún modo puede caer dentro de las ‘circunstancias excepcionales’ tenidas en mira por la Ley Fundamental para autorizar al Poder Ejecutivo a asumir facultades que son exclusivas del Congreso”.

Bajo esa premisa, el juez del Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) Juan Manuel Soria Acuña declaró nulo de nulidad absoluta e insanable el DNU que dispuso que el martes 20 de diciembre fuera feriado nacional.

Además, recordó que el Parlamento está sesionando en período ordinario, conforme la prórroga dispuesta por el decreto 761/22.

Soria Acuña afirmó que Alberto Fernández se arrogó facultades Legislativas y que violentó la división de poderes con una actitud “dictatorial.

También señaló que las circunstancias excepcionales que “puedan pasar por la mente del presidente” y de sus ministros -quienes, en sus palabras, se “prestaron” a firmar el DNU- “no pueden prevalecer, anulándolas dictatorialmente, sobre las ‘circunstancias ordinarias’ de las actividades que el 20 de diciembre de 2022 tenían previsto celebrar millones de argentinos en toda la geografía nacional, pueblo soberano cuya única representación constitucional la ejerce el Congreso”.

Derechos constitucionales

En esa linea, resaltó que aquellas actividades constituyen el ejercicio de derechos constitucionales fundamentales que no pueden ser suspendidos ni suprimidos intempestivamente por actos unilaterales del presidente y sus ministros.

“Los ciudadanos y habitantes de la República no tienen que soportar ninguna clase de daños, perjuicios o alteración mínima en su esfera personal, familiar o patrimonial como consecuencia de tales actos nulos”, acotó.

El TFN es un organismo autárquico que se especializa en materia tributaria y aduanera. Recibe las apelaciones que los contribuyentes contra resoluciones del Fisco y sus fallos pueden ser revisadas por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Soria Acuña ingresó por concurso en 2018 tras desempeñarse en el sector privado y enseñar derecho tributario en las universidades de Buenos Aires (UBA), de Palermo y Austral.

Provincias como Tucumán, Santa Fe, Catamarca, San Juan, Corrientes, Santiago del Estero y Chaco y múltiples municipios en todo el país no acataron el DNU. Sopesaron que esta semana ya tenía una jornada laborable menos, por el asueto del viernes 23.

La declaración de Soria Acuña fijó una posición jurídica sobre la sorpresiva y confusa medida que motorizó el Gobierno nacional.

Quejas

El pasado martes, mientras el feriado era solo titular en varios diarios porque el DNU de rigor no estaba disponible (la página web del Boletín Oficial de la Nación no funcionó durante horas), referentes del arco opositor manifestaron su desacuerdo con la medida en las redes sociales.

En su cuenta de Twitter, el titular del interbloque de JxC en el Senado, el mendocino Alfredo Cornejo, estimó que era innecesario “someter a todo el país” con un feriado nacional y “paralizar la producción y la educación” por un festejo en suelo porteño.

La titular de PRO, Patricia Bullrich, también se quejó. “¡Bienvenidos, Campeones del Mundo! Recibamos a Messi y a la Selección con los valores que compartimos con ellos: los del esfuerzo y el trabajo. #YoFestejoTrabajando”.

Por su parte, el diputado radical Pedro Galimberti (Ente Ríos) sostuvo que la Selección trabajó duro para darnos la tercera copa mundial de Fútbol y valoro que “contra esos valores” el presidente de la Nación y FdT “paralizan el país con un feriado innecesario” .

“El trabajo y el esfuerzo se homenajean con más esfuerzo y más trabajo. Basta de demagogia populista”, añadió.

Por su parte, el diputado de la CC-ARI Rubén Manzi planteó: “Lunes, asueto administrativo; martes, feriado nacional; viernes, asueto…. ¿No se les está yendo la mano? La Argentina necesita trabajar para salir adelante”.

Fake

En tanto, la diputada nacional porteña Sabrina Ajmechet (PRO) disparó: “El gobierno nos somete constantemente a vivir en una locura. No sabemos si mañana es feriado o no. Circula un decreto que es fake y los ciudadanos no sabemos cómo organizar nuestro día de mañana. Este nivel de improvisación y de maltrato no se soporta, arruinan hasta lo más feliz”.

El ex senador Esteban Bullrich, quien pese al avance de su enfermedad salió a la calle el domingo, manifestó: “Si declaramos asueto o feriado para recibir a la selección, no entendimos el ejemplo”.

Empresarios

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se manifestaron en contra del feriado.

Apuntaron a la cercanía de la Navidad y a lo perjudicial de la medida para las ventas de las pymes comerciales.

Expusieron que comprendían y compartían la alegría por el logro deportivo pero valoraron que la celebración no debía implicar “la perturbación de las actividades habituales”, sean comerciales, industriales, académicas o de otra índole”.

En Córdoba, el director del Centro de Almaceneros, Germán Romero, sostuvo en Noticiero Doce que el decreto los perjudicó en una semana de venta clave. “Este populismo no encaja con la realidad argentina”, sentenció.

Por su parte, Pablo Camacho, presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, dijo que complica aún más la situación de las empresas.

Otras entidades empresariales locales se pronunciaron en el mismo sentido.