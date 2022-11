La fiscal de Cura Brochero, Analía Gallarato, espera la autorización de los médicos para tomar declaración a una de las jóvenes que sobrevivió al trágico accidente que protogonizó el legislador Oscar González, en las Altas Cumbres.

Mientras se aguardan las pericias del siniestro vial, el testimonio de Alexa será crucial para terminar de dilucidar cómo ocurrió el choque fatal que provocó la muerte de la docente Alejandra Bengoa. Según adelantaron sus familiares, la joven recuerda el accidente con “mucho detalle”.

Laura, hermana de la víctima fatal, relató que Alexa “no estuvo inconsciente en ningún momento” y “lo tiene perfectamente presente” al siniestro. “Vio que iban por el carril correspondiente y se les vino algo negro a toda velocidad, mi hermana gritó y ahí volcaron”, relató.

Además, reveló que Alexa “se acuerda que Alejandra gritaba, que Marina estaba lastimada, la cara con sangre y que trató de estirarse a asistirla”.

Sobre la actitud asumida por Oscar González, detalló que Alexa recuerda que “la otra persona que estaba ahí no se acercó a ayudarlas”. “Se puso a hablar por teléfono en vez de asistirlas a ellas que estaban encerradas en el auto. Que tuvo que ella misma ayudar a Marina y recuerda claramente cómo la otra persona no hizo absolutamente nada”, manifestó.

En ese sentido, Laura expresó sobre la falta de empatía del dirigente peronista: “No puedo creer la calidad de ser humano de esta persona. No entiendo”. Aseguró que “si no fuera por la gente que paró inmediatamente, las nenas no hubieran sobrevivido”.

A diferencia de la otra adolescente, Marina, la hija de Alejandra Bengoa, no recuerda nada del choque fatal. “En este momento no nos ha dicho nada sobre el accidente. Inclusive no recordaba que iba al recital”, señaló Laura, que está a la expectativa para ver si también puede testificar.

El miércoles, Marina fue sometida a una nueva intervención por un neumotórax. “Está evolucionando bien, pero sigue en terapia intensiva y le faltan por lo menos dos operaciones”, afirmó.