«Esto pasa en Córdoba, no es Rosario». Con esa frase, el cura Mariano Oberlin realizó en redes un extenso posteo, en el que denuncia un ataque a tiros en la fundación con su nombre y critica la pasividad policial. Los hechos ocurrieron el martes a la tarde, «alrededor de las 16, un tipo se asomó por la tapia perimetral del centro de rehabilitación que tenemos en el Campo de la Ribera, en donde viven 40 chicos, y disparó al voleo dos tiros con una escopeta recortada. Inmediatamente se subió a un auto bordó, y salió a alta velocidad».

Oberlin alertó que «esto ocurrió a 40 metros de una de las casillas policiales de la Costanera», y dijo que «en su huida, el auto pasó por en frente de la escuela, en donde habían cuatro policías custodiando la salida de los chicos. Ahí mismo esquivó a un colectivo al que casi choca, e inmediatamente esquivó a una palita mecánica nuestra en la que venía de trabajar en la limpieza del basural uno de los chicos de nuestra comunidad».

«Si no confrontamos a quienes pretenden adueñarse del barrio, llegará un momento en el que va a ser muy difícil volver atrás. La gran mayoría de la gente de nuestros barrios quiere vivir digna y honesta; si dejamos que a los parámetros de convivencia los impongan un par de matones (que no son más que eso: un par, o unos pares, pero no más), estaremos condenando a las generaciones que vienen», explicó.