Este viernes habrá un acto. El resarcimiento surge tras un reclamo ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas

El Estado argentino realizará este viernes un acto de reparación y de pedido de disculpas por los femicidios de Florencia Albornoz y Analía Aros, un caso inédito que «sentará precedente», señalaron familiares de las víctimas y sus representantes, quienes en 2020 elevaron el reclamo ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Argentina aceptó los errores y el mal desempeño. No opuso resistencia ni planteó una apelación.

Christian Berndt Castiglione, abogado fundador de la organización regional Justicia y Reparación, un equipo de litigio en derechos humanos que brindó asistencia jurídica para llevar adelante el reclamo, indicó que se trata de «un caso único a nivel nacional, regional y mundial».

Al elevar el reclamo -denominado «comunicación»- ante la Cedaw, «el Estado se allanó a nuestra comunicación, y eso se traduce en un acuerdo de solución amistosa», por lo que se accedió a realizar una «reparación integral», destacó el abogado.

Este tipo de resarcimiento «tiene la bondad de incorporar prestaciones diversas, no sólo dinero, y ahí es donde la sociedad gana, porque las políticas públicas que se implementan van a beneficio de todos», destacó Berndt Castiglione, quien enumeró las capacitaciones para agentes del Estado en la recepción de denuncias y la atención psicológica a familiares de víctimas entre las medidas reparatorias.

Berndt Castiglione sostuvo que en ambos casos hay un común denominador porque «hay denuncias previas, que pueden ser una o varias, junto con la participación de agentes policiales, y es ahí donde el Estado falla».

Después de ocurrido el femicidio, «cuando la familia necesita una respuesta del Estado, hay una revictimización que trae como consecuencia la vulneración de derechos humanos a través de la figura de denegación de justicia», añadió.

Sin contención

Albornoz tenía 22 años y dos hijos menores cuando fue asesinada en 2010 por su ex pareja y agente de la policía bonaerense, Miguel Ángel Mazó, quien hizo uso de su arma reglamentaria para quitarle la vida, a pesar de que existía una restricción perimetral, ya que la víctima lo había denunciado infructuosamente agresor durante dos años.

Mazó fue condenado a 18 años de prisión en 2012 y, ese mismo año, los familiares iniciaron una acción civil contra la Provincia de Buenos Aires para solicitar una indemnización por daños.

En tanto, Aros, de 36 años, fue asesinada en 2017 en Mar del Plata, dos días después de que, en el marco de una fuerte discusión y agresión de su pareja Hugo Orlando Gutiérrez, radicó la denuncia en la Comisaria de la Mujer y la Familia. En ese momento, agentes policiales le comunicaron que la restricción de acercamiento demoraría 72 horas, perimetral que nunca llegó, ya que fue asesinada 48 horas después.

Si bien su asesino fue condenado a prisión perpetua, «es difícil saber que si hubiesen actuado a tiempo esto no hubiese sucedido», manifestó su madre, Ana Soto.

«Para mí las disculpas significan mucho. Es un alivio escuchar al Estado decir que se equivocó. Y va a servir para que las cosas mejoren y a otras mujeres no les pase lo que le pasó a mi hija. A ella no me la devuelve nadie pero siento las disculpas con mucha emoción», remarcó.

En el mismo sentido, Fernanda Albornoz, hermana de Florencia, planteó: “Es un avance recibir disculpas por las tantas denuncias que hizo Florencia sin que le dieran bolilla. Ella denunciaba en la comisaría donde él era policía y claro, esas denuncias se quedaban ahí; 19 denuncias hizo. Sólo la última llegó a la Fiscalía y logró la perimetral, pero tampoco sirvió. Las disculpas no devuelven a Flor, pero sirven, viene bien».