El ministro de Seguridad de la Nación, Anibal Fernández destacó el operativo para capturar al líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala y criticó a la gestión de Patricia Bullrich al frente de ese ministerio durante el gobierno de Mauricio Macri.

«Yo me siento muy satisfecho de que hicimos un trabajo en unos meses con seriedad, optimismo, ganas, no tuvimos complicaciones, no lastimamos a nadie y los resultados están a la vista; está detenido”, remarcó.

Sobre el proceso de extradición explicó: «Chile se presenta ante el Gobierno Argentino y comienza un proceso de acuerdo a la ley 24.767 en la cual dice con claridad que (Jones Huala) va a tener el debido proceso como marca nuestra Constitución y tendrá una primera instancia y eventualmente la Corte».