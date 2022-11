El gobernador Juan Schiaretti señaló que el candidato de Hacemos por Córdoba en la elección provincial del 2023 será el intendente capitalino, Martín Llaryora. En el hotel Quorum y ante la militancia del peronismo el actual gobernador dijo que “vamos a seguir transformando Córdoba con un nuevo Gobierno, mejor que el anterior, porque es el mandato de nuestro pueblo”.

En el marco del encuentro provincial de su espacio político, Hacemos Por Córdoba, quien fue Secretario de Industria durante el gobierno de Menem aclaró: “somos un gobierno que escucha al pueblo de Córdoba y hace las cosas para que los cordobeses estén bien, esa es la diferencia que tenemos con otros que hablan mucho y hacen poco”. Además, Schiaretti destacó que el perfil conciliador de su gobierno le permite “coordinar con todos los sectores económicos de la provincia”.

Su gobierno puede coordinar con “el sector productivo”, “las universidades”, “los movimientos sociales”, destacó, porque “en Córdoba no vivimos insultándonos, no nos peleamos”, solo trabajamos para que seamos “el polo productivo del país”. Quien fue vice gobernador de José Manuel de la Sota explicó que sus gobiernos centran su agenda en la “producción” y “el trabajo”. Consecuentemente, se trata de las preocupaciones prioritarias del pueblo cordobés que quiere producir y no quiere vivir del subsidio, sino del trabajo”.

Además de reivindicar su modelo de gestión, destacó que el actual intendente de la capital es la persona “capacitada para seguir con el timón de la provincia”, tiene las “condiciones para llevar responsablemente a Córdoba a la nueva era que se avecina”. Schiaretti enfatizó que cuando el intendente se “tuvo que plantar para defender a Córdoba lo ha hecho”. “Debate”, “no se calla” y “gestiona con responsabilidad”, son los atributos que “el Gringo” elogió de Llaryora.

Por su parte, el sanfrancisqueño dijo que “hemos aprendido a gobernar con un modelo” que se base en hacerlo “para el pueblo de Córdoba”, que no es otra cosa que gobernar en base al “cordobesismo, le guste a quien le guste”. Además, Llaryora, quien también fue intendente de San Francisco, le devolvió las gentilezas al gobernador y apoyó un eventual proyecto nacional que lo tenga a Schiaretti compitiendo por la presidencia de la nación el año próximo.

De este modo, Hacemos por Córdoba revitaliza su potencial político luego de recibir duros reveces tras las muertes en el neonatal, las hectáreas afectadas por los incendios, y el accidente del último fin de semana por el que imputaron a Oscar González, hombre fuerte del peronismo cordobés, en lo que sería un caso de conducta temeraria al volante.