Síndicos concursales 2025-2028: inscripciones hasta el 15 de diciembre

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que se encuentra abierta la inscripción para actuar como síndicos concursales durante el próximo cuatrenio 2025/2028. Hasta el 15 de diciembre, aquellos profesionales interesados en integrar el listado deberán habilitar el servicio informático de inscripción y acreditar identidad ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

La primera etapa está dirigida a quienes no hayan participado del último proceso de inscripción (iniciada en diciembre de 2019) haciendo alusión a aquellos que no tienen incorporado el servicio “Sistema Informático de Inscripción de Síndicos: Síndico”. También tendrán que cumplir con esta fase quienes, habiendo incorporado el servicio indicado, no hayan validado sus datos ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Para iniciar la inscripción hay que dirigirse a la web del Poder Judicial de la Nación (PJN) y agregar el servicio “Sistema Informático de Inscripción de Síndicos: Síndico” dentro del Sistema de Gestión Auxiliares de Justicia. Asimismo, deberán cargar una foto personal, DNI digitalizado y una constancia de CUIT/CUIL.

Luego de la carga en el sistema, será necesario concurrir personalmente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Diag. Roque Sáenz Peña 1211, piso 9°, oficina “906”, C.A.B.A.) con la documentación en formato físico a fin de obtener la Constancia de Acreditación de Identidad.



Posteriormente, durante el mes de febrero 2024, se deberá ingresar la solicitud de inscripción por medio del Sistema Informático de Inscripción de Síndicos, completando el formulario correspondiente, al cual se le deberá adjuntar la documentación respaldatoria digitalizada de la información allí declarada.

Es de suma importancia aclarar que la información cargada en el formulario tendrá carácter de declaración jurada y la omisión o falsedad de cualquier dato devendrá en automática exclusión en el proceso de selección tanto individual como en la del estudio involucrado.

Se recuerda que sólo podrán inscribirse aquellos profesionales con el título de Contador Público con una antigüedad mínima en la matrícula de cinco años. Si se tratase de una sindicatura “A”, el Estudio deberá reunir entre sus miembros una mayoría con un mínimo de cinco años de matriculación y el estudio deberá estar registrado en el Consejo Profesional.

Para más información comunicarse al telefono 5382-9200 opción 2 o cargar la consulta en consejo.org.ar/herramientas-profesionales/asesoramiento

Fuente: web Consejo Caba