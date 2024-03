«Se avizora un escenario de nuevo ajuste para los jubilados, si se cambia la fórmula»

La frase pertenece al especialista Aníbal Paz, quien alerta sobre el hecho de que todos los gobiernos ajustan antes, no recomponen y luego aplican un nuevo cálculo con ciertas variables, lo que conlleva a un ahorro fiscal en detrimento de la clase pasiva

Aníbal Paz. Abogado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que a partir del próximo día 5 se pagará el bono de 70 mil pesos a jubilados y pensionados que perciben un haber mínimo. Los titulares de pensiones no contributivas (PNC) cuyos documentos terminan en los números 0, 1, 2, 3, 4 ó 5 recibirán el bono ese día. El resto de los titulares de jubilaciones y pensiones lo cobrarán junto a su haber. Se recuerda que el decreto N° 177/24 estableció un nuevo bono de refuerzo previsional para marzo por el monto mencionado ($70 mil) sólo para quienes perciben la jubilación mínima de $134.445,30 (Res 39/24 Anses) y, de esta manera, llegarán a un ingreso total de $204.445,30. Quienes perciban más de $134.445,30 recibirán un refuerzo equivalente a la suma necesaria para alcanzar la mencionada suma de $204.445,30; esos importes son a valores brutos. Por su parte, por la movilidad dispuesta, el haber máximo vigente a partir de marzo de 2024 será de $904.689,54. Se estima que la inflación en los últimos tres meses alcanzó 70%, por lo que el aumento de marzo de los pasivos sigue rezagado en cuanto al poder de compra.

Además, quienes cobran un haber mínimo con garantía del 82% del salario mínimo vigente ($166.296) por haber aportado 30 años recibirán un complemento para totalizar en marzo la suma de $236.296.

El último aumento que recibieron los jubilados y pensionados fue en diciembre. En el último mes de 2023, la fórmula de movilidad jubilatoria mostró que la suba debía ser de 20,8%. Así, en diciembre, enero y febrero el haber mínimo fue de $105.713. En los primeros dos meses de 2024, se sumó un bono de $55.000, para paliar los guarismos inflacionarios aunque ello fue insuficiente.

Factor dialogó con el abogado especialista en temas previsionales Aníbal Paz, quien dijo que ya se pueden calcular los demás parámetros de referencia en materia de jubilaciones y pensiones, que evolucionan conforme la pauta de movilidad general de la ley 27609, que alcanzó 27,18% (Res. Anses 38/24). Estos valores estarán vigentes entre el 1 de marzo de 2024 (hoy) hasta el 31 de mayo de 2024. Se trata de las siguientes variables: PBU; Jubilación Mínima (art. 125 Ley 24241); Base Imponible Mínima; Unidad de Cancelación Deuda/Aporte (Moratoria Ley 27705); PUAM; Valor Tope Cuota Plan de Pago (Moratoria Ley 27705); Jubilación Máxima; Base Imponible Máxima; y Tope Acumulación de Haberes. El estudio Paz- Zurita, confeccionó un cuadro en el cual se pueden apreciar los distintos beneficios y su variación en septiembre de 2023, diciembre de 2023 y marzo de 2024.

A su vez, el profesional recordó que el tope del art. 9 de la ley 24463 por jubilación Máxima también es de aplicación a los regímenes especiales con escala de deducción, e incluye a Docentes (Dec. 137/05), Universitarios (Ley 26508) e Investigadores y Científicos (Dec. 160/05). A su vez, el Ripdoc (movilidad docente Dec. 137/05, ley 24016) sería de 27,57%; el Ripdun, de 28,8% (Movilidad Universitarios Ley 26508) y el índice Riplyf, de 17,99% (Luz y Fuerza).

Rumores

Según trascendidos que circularon esta semana y fueron desmentidos por el Gobierno nacional, las jubilaciones otorgadas mediante moratorias serán pasadas a planes sociales. Consultado por este rumor, que se hizo viral en redes sociales, Paz dijo que si el Gobierno tomara esa decisión la medida sería claramente inconstitucional, regresiva y afectaría derechos adquiridos de los jubilados, lo que se traduciría en una “avalancha de juicios”.

Cambio de fórmula

Consultado sobre un posible cambio de fórmula, el profesional dijo: “El Gobierno aparentemente tiene la idea (todavía no se conoce el proyecto) de cambiar la fórmula de movilidad, la cual impactaría a partir de abril, con inflación. Como la actual fórmula incluye recaudación y ésta subió por el tema de la nominalidad vs. inflación en el primer trimestre eso influiría fuertemente a partir de abril. De esa manera el Gobierno pagaría menos de lo que paga con la fórmula actual. Es decir, un nuevo ahorro fiscal en el momento en que se recompone la fórmula que vino a pérdida por mucho tiempo por la inflación pero que con la recaudación se elevaría. Por lo tanto, en vez de pagar 40 o 50 puntos que podría estar dando la fórmula para junio va a pagar 15, por lo tanto, sería un nuevo ahorro fiscal en perjuicio de los jubilados”. También aclaró que esa modalidad se ha realizado históricamente con las fórmulas en otros gobiernos (Fernández de Kirchner, Macri, Fernández). “En sí las fórmulas de movilidad técnicamente están bien diseñadas, el problema radica en que los gobiernos hacen el ajuste antes, no recomponen y luego largan la nueva fórmula con ciertas variables, lo que conllevan a un ahorro fiscal en detrimento de la clase pasiva”, concluyó.