La AFIP reglamentó la prórroga para completar la adhesión al Reibp

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó la extensión del plazo para finalizar el proceso de adhesión al Régimen especial de ingreso del impuesto sobre los Bienes Personales (Reibp). En el marco de la prórroga de la primera etapa del régimen de regularización de activos definida recientemente por el gobierno nacional, los contribuyentes tendrán más tiempo para completar el trámite que permite tributar de forma anticipada por todos los períodos fiscales de ese gravamen hasta el 2027.





La resolución general N.º 5588/24, publicada en el Boletín Oficial, fue dictada en virtud del gran número de sujetos que se acogieron a esta opción contemplada en la ley 27743 de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.



Los nuevos plazos regirán tanto para quienes ya se hayan acogido al Reibp y no hayan finalizado el trámite, como para aquellos contribuyentes que al 30/09/24 hayan presentado su declaración jurada del impuesto a los Bienes Personales y, si aún no lo habían hecho, ahora quieran adherirse al beneficio.





Fechas

Las fechas claves son:



Hasta el 28 de octubre, inclusive.



• Podrán ingresar el pago inicial aquellos que no hayan cumplido con la totalidad de las obligaciones posteriores a la manifestación de la opción de adhesión al REIBP por los bienes que no hayan regularizado



• Podrán manifestar la adhesión al REIBP e ingresar el pago inicial quienes hayan presentado al 30 de septiembre de 2024, inclusive, la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2023.



Hasta el 31 de octubre, inclusive.



• Los sujetos comprendidos en los supuestos indicados anteriormente podrán presentar la declaración jurada REIBP (F.3339) y, en caso de corresponder, realizar el pago del saldo resultante así como también -de resultar aplicable- el del incremento.





Ventajas de Reibp



El Reibp ofrece a los contribuyentes la opción de tributar de manera unificada por todos los períodos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2027. El Régimen es de adhesión individual y voluntaria, y permite que aquellos que se sumen tributen el impuesto sobre los Bienes Personales de manera consolidada por varios períodos fiscales. Esto incluye tanto a aquellos bienes que no fueron regularizados bajo el Régimen de Regularización de Activos de la Ley N° 27743, como a aquellos que sí lo fueron.



Entre los beneficios al adherir al Reibp se encuentran mantener estabilidad fiscal patrimonial hasta el 2038; no tener que cumplir las obligaciones derivadas del impuesto sobre los Bienes Personales durante la vigencia de ese gravamen (anticipos, declaraciones juradas, entre otras); y la posibilidad de que los incrementos patrimoniales no generen impuesto adicional a ingresar en bienes personales (excepto algunas donaciones y liberalidades).