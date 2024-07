La AFIP implementó el Registro Público de Beneficiarios Finales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) implementó el Registro Público de Beneficiarios Finales, considerado un avance significativo en materia de transparencia fiscal y un instrumento decisivo para combatir actividades relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en consonancia con las directrices y recomendaciones emitidas por diversos organismos internacionales.



El Registro reunirá la información comprendida en los regímenes informativos vigentes para fideicomisos financieros y no financieros constituidos en el país o en el exterior, y del régimen de información anual de registración de operaciones y de actualización de autoridades societarias.



La AFIP, como autoridad de aplicación, centralizará en el Registro información adecuada, precisa y actualizada, referida a aquellas personas humanas que revisten el carácter de beneficiarios finales. Dicha información estará disponible para organismos públicos para las personas humanas que figuren como beneficiario final.



A los fines de la conformación del Registro se considera beneficiarios finales a las personas humanas que posean como mínimo el 10% de participación o derechos de voto en una sociedad o entidad.



Este umbral del 10% no corresponderá cuando se trate de entidades constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior que no hagan oferta pública de sus títulos valores.



Podrán acceder a la información del registro los siguientes sujetos:



1. El Ministerio Público Fiscal (MPF), el Poder Judicial (PJ) y la Unidad de Información Financiera (UIF).



2. El Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), los Registros Públicos y los organismos representativos de la fiscalización y el control de las personas jurídicas.



3. Los sujetos incluidos en el artículo 29 de la Ley N° 27.739 tendrán acceso a la información referida a sus beneficiarios finales contenida en el Registro y podrán ponerla a disposición de los sujetos obligados previstos en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificaciones, a su requerimiento.



4. Las restantes personas humanas y/o jurídicas tendrán acceso a su información como beneficiario final o a la de sus beneficiarios finales, respectivamente.



Procedimiento



Los sujetos autorizados deberán acceder al Registro con clave fiscal a través del servicio “Registro Público de Beneficiarios Finales – Organismos”.



Allí podrán realizar las consultas por número CUIT, CUIL o CDI.





Vigencia



Estas disposiciones tienen vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial a través de la resolución general 5529/24.



Los servicios “Registro Público de Beneficiarios Finales – Organismos” y “Registro Público de Beneficiarios Finales – Contribuyentes” se encontrarán disponibles a partir de los 20 días hábiles contados desde la entrada en vigencia.