Jubilaciones: se profundiza el deterioro y el achatamiento de la pirámide

Los pasivos siguen perdiendo contra la inflación porque la fórmula de movilidad sigue rezagada con respecto a aquélla. El otorgamiento de bonos refuerzos en las mínimas genera grandes distorsiones que afecta gravemente el derecho del resto de los jubilados, aseguró el especialista Aníbal Paz

Días atrás se conoció el Índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) de enero (20,6%), con lo que la inflación interanual acumulada llegó a 254,2%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



De esta manera, la inflación de enero se ubicó por debajo del 25,5% que se registró en diciembre y del cálculo del 21,9% que estimaron las consultoras que participaron del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En enero, una familia de cuatro integrantes necesitó $596.823,18 para superar el umbral de pobreza: 20,4% más que el mes previo.



El rubro de mayor aumento en el mes fue el de «Bienes y servicios varios», con 44,4%, producto del incremento en artículos de Cuidado personal.



Le siguieron «Transporte», con 26,3%, por las subas en transporte público y el arrastre del aumento de combustibles, junto con «Comunicación», con 25,1%, por el alza en servicios telefónicos y de Internet.



Sin embargo, la división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento de 20,4%. Al interior de este rubro se destacaron las subas de carnes y derivados y pan y cereales.



Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero fueron prendas de vestir y calzado, 11,9% y educación, con el 0,9%.

Factor dialogó con Aníbal Paz, sobre la situación de los jubilados con relación a este nuevo índice inflacionario.

En ese sentido, el cuadro elaborado por el estudio Paz-Zurita Abogados compara la evolución interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con las jubilaciones del régimen general, de los regímenes especiales (investigadores, docentes, y universitarios), de las jubilaciones mínimas que han recibido aumentos con bonos de refuerzo previsional. La variación interanual medida a enero ha sido en este último caso de 167,3%, muy por encima de lo que han recibido el resto de los jubilados de cualquier régimen en el mismo periodo.

“La actual fórmula de movilidad de la ley 27609 ha conducido a la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, medida contra el IPC y otras variables de contenido social como alquileres (ICL), Canasta Básica (CBT), entre otras. Prueba de ello es que se generó la necesidad de otorgar bonos de refuerzo de sumas fijas únicamente a las jubilaciones mínimas. Así se otorgaron bonos mensuales consecutivos entre septiembre de 2022 y febrero de 2024. Esa política genera enormes distorsiones, provocando el achatamiento de la pirámide de las jubilaciones, afectando gravemente el derecho del resto de los jubilados a jubilaciones proporcionales y sustitutivas”, explicó Paz.

“En consecuencia, se agravan estas conclusiones si contamos los nueve meses discontinuos de bonos y sumas fijas otorgados a jubilados de la mínima entre diciembre de 2019 y mayo de 2022 y también los complementos del Art. 125 bis de la Ley 24241 (82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil). De esta manera se produce el achatamiento de la pirámide de las jubilaciones: en noviembre de 2001, una jubilación mínima era equivalente a 13,8 jubilaciones mínimas. En febrero de 2024 equivale a sólo 6,73, si consideramos apenas la mínima “pura”, pero ese número se reduce a 3,89, si tenemos en cuenta los bonos y complementos”, concluyó.

Movilidad trimestral

Según la estimación que realizó el Centro de Economía Política Argentina, la fórmula de movilidad para este trimestre quedaría fijada en 29,8%, a pagar en marzo. No obstante, aún no hubo datos oficiales del Gobierno ni de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Ello contra una inflación acumulada de alrededor de 80% desde diciembre hasta fines de febrero. Se estima que el piso a cobrar sin bono refuerzo rondaría $137.000 y no se sabe a la fecha si se pagarán los 55 mil pesos (bono) que se efectivizaron en enero y febrero a quienes perciben la mínima. Hay que tener en cuenta que la ley de Movilidad Previsional, que determina los ajustes de los haberes, establece un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Remuneración Imponible para el Trabajador Estable (Ripte) y el índice general de salarios del Indec.