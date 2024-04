Criptomonedas: la AFIP y la OCDE capacitan a funcionarios en la lucha contra el lavado de estos activos

La administradora federal de Ingresos Públicos, Florencia Misrahi, el líder de programa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ignacio Irigaray, y la directora ejecutiva del Instituto AFIP, Carol Martinoli, dieron apertura al 17° curso de especialización de la Academia Latinoamericana para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros del organismo internacional. El tema del curso es «Lucha contra el lavado de activos: tendencias actuales, enjuiciamiento de casos y desafíos que plantean los criptoactivos», y tendrá lugar del 15 al 19 de abril de 2024 en la sede central de la AFIP.

Participan en esta actividad 35 funcionarios públicos procedentes de 17 países de Latinoamérica y el Caribe. El grupo de asistentes incluye investigadores, fiscales, analistas financieros, funcionarios judiciales y de seguridad. Los participantes argentinos son representantes de la AFIP, la UIF, la Gendarmería Nacional, el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe.

El curso será impartido por expertos nacionales e internacionales seleccionados por la OCDE. Los disertantes son representantes del Internal Revenue Service (IRS), de EEUU, el EU Global Facility on anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT), de la Unión Europea, y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Estos expertos brindarán una formación especializada para detectar e investigar el lavado de activos, con énfasis en los riesgos y técnicas relacionadas con plataformas digitales, tecnología blockchain y criptoactivos. El evento promueve, además, una mayor concientización sobre las tendencias actuales, mejores prácticas para descubrir, embargar y confiscar estos activos, y la importancia de la cooperación internacional.

La Academia Latinoamericana de la OCDE se encuentra en AFIP desde 2018 y ya ha capacitado a 498 funcionarios de 39 países de la región. Se dedica a proporcionar una formación académica de alta calidad sobre la investigación de delitos tributarios y financieros, fortaleciendo así la instrucción de los funcionarios públicos en nuestra región y fomentando la colaboración entre los distintos organismos encargados de la persecución de estos delitos. Recientemente, se renovó por otros cinco años el Memorando de Entendimiento (MOU) para ser Sede de la Academia de Investigación de Delitos Tributarios y Financieros de la OCDE para toda Latinoamérica, bajo la coordinación de este Instituto AFIP.