La marca global de computadoras regresó en alianza con PC Arts. Trabajará en una planta con capacidad de 200 mil máquinas por año

La marca global de computadoras Asus vuelve a producir en Argentina, en la planta de Parque Patricios (ciudad de Buenos Aires) de la empresa PCArts, después de haber suspendido la producción local en 2018.

«Somos la primera marca global que vuelve a producir en Argentina, y lo hacemos con los mismos socios que en el período anterior, por el valor de la transmisión de conocimiento«, destacó el gerente de Ventas de ASUS Argentina, Matías Plaul.

Las únicas dos plantas que tiene esta empresa de Taiwan fuera de ese país están en Brasil y ahora en Argentina, donde marca y socio local invirtieron US$10 millones para producir en el país.

Al respecto, el gerente de producto de ASUS Argentina, Andrés Lee, subrayó que «ASUS no gestiona la apertura de fabricación en otros países de forma fácil; tenemos acá y en Brasil, justamente por las políticas» que hay en ambos países para la producción nacional.

Asimismo, mencionó que la firma volvió a elegir a PC Arts en Argentina porque «una fábrica involucra traspaso de conocimiento y no cualquier marca está dispuesta a hacerlo si no amerita».

Plaul agregó que como marca global tienen «la alternativa de enfocar en producción o en importación. La decisión de volver a producir en Argentina es porque en este país la producción nacional es un pilar«.

«La ventaja de producir localmente pasa por el abastecimiento de partes, por la competitividad que da el acompañamiento de políticas, como el Ahora 12, 18 y 24, que igualan precio con el producto importado que tiene arancel cero, y por la velocidad de respuesta en la posventa«, señaló -por su parte- el director de operaciones de PC Arts, Diego Pacheco.

La planta emplea a 70 personas, pero 25 de ellas trabajan sólo para los equipos de la marca ASUS que, a diferencia de la experiencia anterior -en el último gobierno de Cristina Fernández-, en lugar de tener una producción en línea, pasaron a un modelo de tres etapas: ensamble, testeo y empaque.

Este modelo requiere un mayor entrenamiento y capacitación de los trabajadores, quienes en un turno de ocho horas en el sector ensamble arman, en promedio, 35 equipos.

Una computadora en este modelo productivo está terminada en un máximo de tres horas; y en total, con un sólo turno de trabajadores, la planta envía al centro de distribución 450 máquinas por día.

«La capacidad instalada es para producir 200.000 equipos por año, por lo que se podría duplicar la producción actual», comentó el gerente de Industria de PC Arts, Joaquín Buján.

De allí que los ejecutivos de ambas empresas ven la viabilidad de acondicionar la producción a la demanda del mercado nacional.

Los datos de la producción en PC Arts para ASUS forman parte de la base de datos de todas las fábricas de la marca en el mundo, de modo tal que aseguren la calidad del equipo puesto en góndola.

Asimismo, al tener producción local, «el comprador en Argentina tiene garantía local por un año, y hasta tres años para el servicio que se llama fuera de garantía».

En cuanto a tecnología, las máquinas que se producen en Parque Patricios son «las mismas que se producen en China», con algunas adaptaciones, por ejemplo, la tecla para la letra ñ en el teclado.

De los equipos identificados con la línea de gamas media y alta de la compañía que producen ahora en la planta, 80% va a revendedores, quienes en su mayoría las venden a través de plataformas de comercio electrónico en todo el país.