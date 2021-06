Organizaciones médicas y académicas denunciaron discriminación en la campaña de vacunación en Venezuela

Cuarenta organizaciones médicas y académicas de Venezuela denunciaron discriminación en la vacunación contra el covid-19 en Venezuela.

Lo hicieron en una carta que le enviaron a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

“Como organizaciones de la Sociedad Civil venezolana queremos hacerle llegar nuestra inquietud ante las recientes violaciones a los derechos humanos que se han venido produciendo en el país, muy especialmente, a los derechos a la vida, la salud, la no discriminación y a la equidad en el acceso a los servicios, en el marco del covid-19″, dice el escrito. Los grupos afirman que el 12 de mayo “fue denunciado, con testimonios y registros fotográficos, que en una jornada para la vacunación a realizarse en el Puesto de Vacunación, ubicado en la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, médicos y personas de la tercera edad no fueron vacunados por no estar registrados en el Sistema Patria”.

En tanto, recordaron que en Venezuela existe un antecedente similar, cuando se pretendió exigir el documento denominado “Carnet de la Patria” en campañas de vacunación para otras enfermedades.

Las firmantes le reclamaron a Bachelet que intervenga en virtud de su alto cargo y que además de expresar su preocupación por lo expuesto “realice propuestas concretas e inmediatas» ante el Estado venezolano para que adopte «medidas efectivas y oportuna», como “acciones dirigidas a respetar los derechos humanos de la población venezolana en general y, muy especialmente, el derecho a la vida, la salud, la no discriminación, la igualdad y la equidad”; la aprobación y difusión de “con carácter de urgencia” del Plan de Vacunación Oficial contra el coronavirus en el país y la protección de los grupos de población que sufren “una carga desproporcionada”, como el personal de salud.