Tras afirmar recientemente en una entrevista con la BBC que los principios que lo llevaban a la toma de decisiones sobre su cuerpo son más importantes que un título, el tenista serbio Novak Djokovic se negó a revelar si se vacunó en contra del coronavirus y declaró estar contento de poder volver a jugar en Dubai.

Luego de la frustración de sus expectativas en el Abierto de Australia, país que lo deportó, el atleta tiene previsto participar del ATP que comenzará la próxima semana en aquel emirato del Golfo, en el que la vacuna contra el covid-19 no es obligatoria.

“Me alegro de poder volver a jugar el lunes”, dijo el número 1 del mundo ante la prensa, durante una visita al pabellón de Serbia en la Exposición Universal de Dubai.

El rechazo de Djokovic a la vacuna contra el covid hizo que no pudiese participar en enero del primer gran torneo de la temporada, lo que generó un litigio judicial.

En diálogo con la cadena británica BBC, el serbio se mostró dispuesto a “pagar el precio” de no poder jugar por respetar sus convicciones contra la vacuna.

No obstante, pese a que reiteró que no piensa inmunizarse, no descartó hacerlo en un futuro: “Tengo el espíritu abierto. Todo es posible en la vida, veremos como evoluciona la situación, pero por el momento he decidido no hacerlo”.

En tanto, lamentó que lo relacionen con los movimientos antivacunas.

Por lo pronto, Djokovic tiene perspectivas de disputar Roland Garros y Wimbledon.