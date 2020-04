Polémica: revisión de posturas en torno al uso de los barbijos

La Organización Panamericana de la Salud advirtió ayer de que es “esencial reservar las máscaras

faciales para los trabajadores de la salud”. Sostuvo que no hay evidencia de que su uso tenga impacto relevante en la transmisión del virus. En tanto, en Argentina, ya hay provincias que las recomiendan

Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aseguró ayer que “reservar máscaras faciales para los trabajadores de la salud” es “esencial” en momentos en que “los gobiernos nacionales revisan las pautas sobre su uso” y advirtió que “suministros limitados” de elementos de protección “pueden provocar una ola de infecciones prevenibles” entre médicos y enfermeros.

“En momentos en los que los gobiernos nacionales revisan las pautas sobre el uso de máscaras faciales, una cosa no cambia: es esencial que reservemos equipos de protección de grado profesional, y especialmente máscaras faciales, para los trabajadores de salud que más los necesitan”, dijo Etienne durante la primera conferencia de prensa semanal brindada por la OPS sobre Covid-19 exclusivamente por medios virtuales.

Ayer, en el marco del Día Mundial de la Salud, la titular de la OPS experta en Gestión Sanitaria sostuvo: “Los suministros limitados de guantes, máscaras médicas, respiradores, gafas y batas pueden provocar una ola de infecciones prevenibles entre los trabajadores de la salud y pueden amenazar nuestra capacidad para hacer frente a la pandemia”, agregó.

A su turno, el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa pidió “verificar si esa recomendación es factible” cuando se recomienda a la población el uso masivo de máscaras quirúrgicas o barbijos para disminuir la propagación del virus. “Se debe revisar primero si hay evidencia científica que apoye esta recomendación; y segundo, es importante verificar si esa recomendación es factible para la aplicación de la población”, concluyó.

“Hay muchos países que están recomendando el uso de máscaras de fabricación casera, pero todavía no hay evidencia sobre si esto va a tener impacto importante en la transmisión del virus”, dijo. En todo caso, “hay que decirles a las personas que esa no es una vara mágica” para protegerse del coronavirus, y que deben seguir adoptando “todos los otros cuidados”.

En tanto, el Gobierno nacional recomendó, a través de las redes sociales oficiales de la Casa Rosada, que aquellas personas que tengan que salir de sus hogares utilicen “barbijos caseros”, de manera tal de dejar libres los “reglamentarios para el uso del personal de salud”.

Además, compartió un link (https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo), en el que se explica cómo hacer un barbijo casero y cómo usarlo. Recordó que su uso “no reemplaza el distanciamiento social ni el lavado de manos”.

Algunas provincias disponen el uso de barbijos

En tanto, las provincias de Tucumán, Santa Fe, y municipios de Tierra del Fuego y Entre Ríos se sumaron ayer a la recomendación del uso del barbijo o máscara facial para circular por la vía pública, al igual que lo hizo el lunes La Rioja, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero y Salta, además de la ciudad bonaerense de Zárate, y -antes- Catamarca. También el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomendó que, si las personas deben salir de sus casas, usen los de “fabricación casera” que sirven para “tapar la boca”, y así evitar la propagación de coronavirus.

González García: “El barbijo tiene que ser usado por los que tienen riesgo específico”

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó una vez más que el barbijo “tiene que ser usado por los que tienen un riesgo específico” de contraer coronavirus, aunque advirtió que desde el Gobierno “no se le va a prohibir a nadie” que quiera utilizarlo. Ante el debate sobre la obligatoriedad de la utilización del barbijo para reducir el riesgo de contagio de coronavirus que se impulsa de varias provincias, el titular de la cartera sanitaria nacional manifestó: “Creemos lo que se dijo desde el primer día. No hay cambios”. “No vamos a prohibir a nadie que use barbijos hogareños, pero el barbijo está reservado para las personas que necesitan no ser contagiados ni contagiar”, sentenció González García en declaraciones a los medios de prensa, al retirarse del Instituto Malbrán, donde recorrió sus instalaciones junto con el presidente Alberto Fernández. Por otra parte, el jefe de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz, Tomás Orduna, integrante del equipo de asesores del Presidente, pidió “que la gente deje de ir a comprar” barbijos, ya que es un insumo clave que necesita el personal de salud. “El uso de la máscara facial comunitaria o casera no tiene que ser un insumo tomado de la reserva que necesitamos para el equipo de salud, sino que pase (a ser usado) a partir de una confección casera”, dijo.



Cifras en América

La OPS confirmó que hasta ayer había384.435 casos confirmados de Covid-19 en la región de las Américas,de los cuales 11.270 terminaron enmuerte. En solo siete días, se duplicaronlos casos y muertes en la región. “La pandemia se está acelerando rápidamente”, señaló OPS e instó a los gobiernos“a prepararse y a responder con la misma velocidad”.