En Argentina, 17 infectados; son ocho los países de origen de casos sospechosos

En Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti emitió un decreto que precisa que los directores médicos de hospitales y clínicas deben informar casos sospechosos de coronavirus a la mayor brevedad y los declara responsables directos

Las autoridades sanitarias confirmaron ayer cinco nuevos casos de coronavirus en Argentina y ya son 17 contagiados en el país, de los cuales uno murió. Todos los casos se tratan de personas que recientemente habían viajado a Europa.

El comunicado del Ministerio de Salud de la Nación detalla que se trata de “residentes de CABA, San Luis, Chaco (2) y Río Negro” que “importaron” la infección desde Europa y que se encuentran “cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias”.

Según explicó Salud en el documento, “Argentina continúa en fase de contención para detectar casos sospechosos de manera temprana, asegurar su aislamiento, brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar las medidas de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población”.

De todas maneras, la cartera aclaró que no se registra circulación del virus en el ámbito local y señaló que “el país se encuentra en máxima alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna”.

Ante la epidemia de coronavirus, hasta el momento, para las autoridades sanitarias locales, son ocho los países con transmisión activa del virus que son riesgosos para los viajeros argentinos que vuelvan al país: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania. Aún no se ha incluido a Estados Unidos, donde hay regiones con transmisión viral local. Quienes hayan vuelto de esos ocho países no deberán ir a la escuela ni a sus lugares de trabajo.

Por su parte, el Congreso Nacional se sumó a las medidas preventivas recomendadas por el Ministerio de Salud. Las cámaras de Senadores y Diputados suspendieron provisoriamente las visitas guiadas que se realizan diariamente al Palacio Legislativo, que están abiertas al público en general. En un comunicado, la Cámara Alta señaló que se resolvió implementar “un protocolo de acción” que, entre otras normas, establece el goce de una licencia especial para todo el personal que retorne a sus puestos de trabajo tras regresar de un viaje al exterior.

En Córdoba

Ayer en Córdoba se conoció un decreto del Gobierno provincial que precisa que los directores médicos de hospitales y clínicas deben informar casos sospechosos de coronavirus a la mayor brevedad.

La norma insta a la correcta aplicación de los protocolos de actuación en los centros asistenciales de toda la provincia.

El decreto, que se enmarca en las medidas adoptadas en Córdoba luego de la conformación del comité de acción sanitaria, lleva la firma del gobernador Schiaretti y del ministro de Salud, Diego Cardozo.

Si bien el sistema de vigilancia epidemiológica ya contempla la notificación al sistema sanitario de los pacientes con síntomas compatibles con dengue, sarampión y coronavius, entre otras afecciones, la nueva norma precisa cómo actuar ante el Covid-19.

“Decláranse responsables directos a los directores médicos de los centros de salud públicos y privados de la Provincia de Córdoba de la comunicación inmediata y oportuna de los posibles casos que se detectaren de Covid-19”, dice la resolución.

Dicha obligación abarca “la correcta aplicación de los protocolos de actuación y recomendaciones, correspondientes a cada grupo de patologías, generados por las autoridades nacionales y provinciales, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades particulares que tienen los médicos tratantes en el marco de la Ley Nacional N° 15.465 que establece la obligatoriedad de notificación”.

La cartera sanitaria está facultada para hacer aplicar la disposición, adoptando todas las medidas y acciones necesarias en los centros de salud públicos y privados.

El decreto recuerda que, luego del primer caso diagnosticado de SARS CoV-2/Covid-2019 (coronavirus), tal como lo estipulan los organismos internacionales y nacionales, el Ministerio de Salud provincial puso en marcha las acciones destinadas a la investigación epidemiológica para la identificación de los contactos estrechos y cumplir el aislamiento establecido por protocolo.

Advertencia la amenaza de pandemia “se volvió muy real”

El director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de que la “amenaza de una pandemia” del nuevo coronavirus, que ha contaminado a más de 110.000 personas en el mundo, “se volvió muy real”.

“Ahora que el coronavirus se ha extendido a muchos países, la amenaza de una pandemia se volvió muy real. Pero sería la primera pandemia de la historia que podría controlarse”, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus (foto), ayer durante una conferencia de prensa, en Ginebra.

“No estamos a merced del virus”, añadió, e instó a la comunidad internacional a comprometerse a tomar las medidas que sean necesarias para evitar la propagación del Covid-19. La epidemia ha causado más de 3.500 muertes y cerca de 110.000 contagios en más de 100 países.

La OMS declaró su última pandemia global en 2009, con la gripe A, y en esta ocasión ha advertido que no habría una hipotética declaración oficial con el Covid-19, ya que se ha dejado de usar ese término en su medición de epidemias, aunque la palabra podría utilizarse de forma coloquial si importantes focos de contagio se declaran en los cinco continentes.

“No nos preocupa la palabra pero sí la reacción que provoque, y queremos que ésta sea seguir luchando, no la de abandonar”, afirmó al respecto el director Ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan.

El titular de la OMS también destacó que más de 70% de las personas que fueron contaminadas por el nuevo coronavirus en China ya se ha curado, y sostuvo aseguró que el gigante asiático “está controlando” la crisis viral, que ha afectado a más de 80.000 personas en el país.

Medidas en el mundo

Madrid ordena el cierre de todos los colegios y universidades

España pasa a una nueva fase de contención y suspende clases en las zonas más afectadas por Covid-19. Pasó ayer a un escenario de “contención reforzada”, luego de que se elevó el número de víctimas fatales a 29 y superó el millar de contagios, lo que llevó a las autoridades a suspender las clases en las zonas con mayor números de casos: la Comunidad de Madrid, y dos ciudades del norteño País Vasco.

“Los datos indican un cambio a peor de la evolución de la enfermedad en España”, aseguró el ministro de Sanidad, Salvador Illia, en conferencia de prensa en Madrid, después de reunirse con las autoridades sanitarias de los gobiernos regionales.

“Tenemos 1.204 casos positivos, 28 fallecidos y 74 personas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en toda España”, precisó el funcionario. Pocos minutos después se confirmaba un nuevo fallecido -un hombre de 93 años- diagnosticado con el coronavirus en la comunidad de Aragón.

El gobierno español pide que en las “zonas de transmisión alta” se adopten, siempre que sea posible, medidas de “teletrabajo y flexibilización del horario laboral y turnos escalonados para evitar la concentración de personas en los puestos de trabajo”.

Suspenden el torneo de Indian Wells

El torneo de tenis Master 1000 de Indian Wells, que debía comenzar el domingo, fue suspendido después de que se detectó un caso de coronavirus en el condado de Riverside, Estados Unidos. “Estamos muy decepcionados de que el torneo no se lleve a cabo pero la salud y la seguridad de la comunidad local, fanáticos, jugadores, voluntarios, patrocinadores, empleados, vendedores y todos los involucrados en el evento son de suma importancia”, afirmó el extenista y director del torneo, Tommy Haas.

Según se comunicó oficialmente, el Departamento de Salud Pública del condado de Riverside declaró una emergencia de salud pública para el Valle de Coachella luego de un caso confirmado localmente de coronavirus.

Partidos a puertas cerradas

Al menos cinco partidos de la Liga de Campeones de Europa y la Europa League se jugarán a puertas cerradas esta semana en ciudades de España, Francia, Italia y Grecia, según informó la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA). En el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions, Valencia recibirá hoy a Atalanta de Italia sin público en su estadio Mestalla; y París Saint Germain hará lo propio mañana ante Borussia Dortmund.

El jueves, tres llaves de los octavos de final de la Europa League también comenzarán a puertas cerradas como parte de las medidas sanitarias preventivas para evitar la propagación del virus en el continente.

Los partidos afectados serán: Sevilla-Roma en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán; Inter-Getafe en el Giuseppe Meazza de Milán; Olympiakos-Wolverhampton en el estadio Georgios Karaiskaki de la ciudad de El Pireo.