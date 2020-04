Ante la falta de terapistas, capacitarán a otros profesionales en terapia intensiva

Los ministerios de Salud de Nación y Provincia junto a entidades de médicos especialistas en manejo del paciente crítico y de respiradores lanzan formación online. El presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba, Andrés Peñaloza, estimó que -como mínimo- es necesario “duplicar el recurso humano crítico para la cantidad de camas críticas que se proyectan”

Carolina Klepp cklepp@comercioyjusticia.info

En el marco de la contingencia por la pandemia del coronavirus, la cantidad de especialistas en terapia intensiva no alcanza. Tanto en el ámbito nacional como en el provincial, capacitarán a otros profesionales médicos, enfermeros y kinesiólogos para desempeñarse en el manejo del paciente crítico y del respirador, shock séptico, distrés respiratorio del adulto, intubación y extubación.

En el orden nacional, la capacitación online lanzada ayer por el Ministerio de Salud de la Nación, estará a cargo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). El secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, explicó: “Como no existe suficiente cantidad de especialistas en terapia intensiva, hemos logrado un consenso con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, para incluir a otros profesionales en las áreas de terapia como neumólogos, anestesiólogos, cardiólogos, emergentólogos, especialistas en Medicina Interna entre otros, y lo mismo con enfermeros y kinesiólogos”.

En tanto, en la provincia, el presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba y director Médico de Sanatorio del Salvador, Andrés Peñaloza, confirmó a Comercio y Justicia que -convocados por el Ministerio de Salud de Córdoba- pusieron a disposición una capacitación online para los profesionales que no son especialistas en terapia intensiva que activarán en los próximos días. Aclaró que será destinada a los profesionales de la salud que indique la cartera provincial de Salud. También referentes de la SATI en Córdoba pusieron a disposición su material formativo. En los próximos días se precisarán los sitios online donde se podrá acceder a dichas capacitaciones y el alcance de la formación de contingencia.

Peñaloza precisó que actualmente hay 168 especialistas en terapia intensiva matriculados, sólo 40 de ellos están en el interior, el resto en la ciudad capital. Describió que también hay un grupo de profesionales que cursó la formación pero que aún no cuenta con la matrícula habilitante. Estimó que, como mínimo, se requiere un especialista en terapia intensiva -o un médico capacitado en la materia- cada 10 camas. Según las proyecciones de la entidad que preside, calculan que es necesario -como mínimo- duplicar el recurso humano crítico, en referencia a los profesionales que actúan en terapia intensiva. En ese sentido marcó tres eslabones fundamentales en la atención de un paciente crítico respiratorio: médicos, enfermeras y kinesiólogos.

Por otra parte, adelantó que harán un compendio escrito, con referencia científica, en cuanto a las recomendaciones más críticas relacionadas con el trabajo diario. Alertó que hoy existe infodemia, también conocida como exceso de fake news, una práctica que consiste en difundir noticias falsas sobre la pandemia. “Hay mucha información basura dando vuelta, pero también hoy podemos tomar experiencias de otros países, con información cierta, y tomar el camino corto con esa información”, valoró Peñaloza.

Por otra parte, los especialistas de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba, propusieron un foro de consultas para evacuar todas las dudas de quienes se vayan capacitando en esta instancia, recurriendo a expertos en la materia.

El desafío de “superar los miedos”

Por otra parte, advirtió que -si bien los médicos intensivistas están preparados y entrenados en este tipo de situaciones- “hay en la comunidad médica colegas que tienen miedo y temen que pueda pasarle algo a sus familias”. “Nosotros, los intensivistas, exponemos nuestras vidas, yo no tengo temor al virus, estamos preparados y es un desafío, pero el miedo de uno es contagiar a nuestras familias. También surge la pregunta “¿en qué momento del pico me aíslo de mi familia para protegerla?” Esto psicológicamente nos va a traer un problema, yo estoy preparado para algunas cosas, pero otras, como no ver a mi familia por un tiempo que no sabemos cuánto será, y tal vez infartarme y morir con la infección, para eso uno no está totalmente preparado. Aun así, yo estoy dispuesto a eso, el problema es que hay muchos médicos que lo ven y se espantan, que se rehúsan y están en su derecho”. En este sentido, insistió en la necesidad de “llegada esas instancias se requerirá inevitablemente de un recurso psicológico”.

Nación impulsa dos niveles de capacitación: inicial y avanzado

Respecto de la capacitación que lanzó ayer el Ministerio de Salud de la Nación, contará con “un nivel inicial para aquellos especialistas que no están tan acostumbrados al manejo en estas áreas críticas y también en un nivel avanzado”.

Las capacitaciones contarán con tres modalidades. La primera instancia preparatoria, que comienza hoy, es en línea y se realiza previo al trabajo en la terapia intensiva. La segunda instancia prevista es la asistencia durante la atención, llamada capacitación en ejercicio profesional, capacitación en práctica profesional o telerrevista de sala.

Un tercer momento previsto es el sistema de urgencia en línea a través de la cual todos los profesionales que atienden pacientes pueden realizar una consulta de urgencia las 24 horas del día. En este caso se aprieta un botón desde una aplicación en el celular y automáticamente se notifica a los expertos, para que atienda la consulta quien esté designado para ese momento. Esta opción empezará a funcionar la semana que viene. En un principio para esta capacitación se convocó a instituciones proyectadas con alta demanda y con un grado de vulnerabilidad en el capital humano, es decir, que tengan respiradores pero tengan pocos profesionales altamente capacitados. Así, está dirigido a médicos/as, enfermeros/as, kinesiólogos/as y residentes de éstas y otras profesiones que cumplirán funciones en áreas críticas.

Suman camas críticas

Córdoba incrementó 73% la cantidad de camas críticas con respiradores. El gobernador Juan Schiaretti dijo que la provincia pasó de tener 482 camas críticas operativas a 755 “en tan sólo 15 días”, y “de 326 camas con respiradores a 563”. También destacó que a fines de abril se podrían sumar otras 290 camas con respiradores, si se logra autorización para adquirir estos equipamientos.