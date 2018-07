Aborto: Abogados decidió no adoptar postura institucional

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

Después de las repercusiones que generó la difusión del dictamen de las salas de Derecho Constitucional y Derecho Privado del Colegio de Abogados de Córdoba, que calificó de “inconstitucional” el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), ayer el pleno del directorio del Colegio de Abogados de Córdoba trató el tema y sostuvo que no se pronunciará institucionalmente. La decisión tomada fue la de “dar a conocer las opiniones de todas las salas de la entidad”.

Así lo confirmó a Comercio y Justicia Héctor Echegaray, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba.

“Hemos solicitado que todas las salas expresen su dictamen: la de derecho Constitucional, Civil, Minoridad, Salud, Bioética. Queremos generar el más amplio debate jurídico tanto del proyecto ya aprobado en Diputados como de eventuales modificaciones que se susciten”, señaló.

Y agregó: “Como entidad no podemos arrogarnos las decisiones ni a favor ni en contra; hay que escuchar a todos, somos un colectivo de representación de todos los abogados que integran el colegio”.

En ese sentido, ejemplificó con posturas encontradas que existen hacia el interior de la entidad, al igual que en la sociedad. Mientras que unas salas sostienen que el proyecto es inconstitucional, otras, como la de Salud, tiene una interpretación diferente con base en la Constitución, el nuevo Código Civil y los tratados internacionales.

Asimismo, señaló que se trata de un debate en que se ha sometido a la sociedad argentina a hacerlo de manera acelerada, algo que no favorece al tratamiento amplio y plural que merece. “Queremos debatir, escuchar y dar a publicidad las opiniones. No habrá una directriz”, concluyó Echegaray.

Cabe recordar, que antes, en una misiva dirigida al presidente de la Unicameral, Oscar González, el colegio pidió que los senadores no acompañen la media sanción que llegó desde la Cámara de Diputados.

“Instamos a la Legislatura de la provincia a que se instruya a los senadores para no avanzar en un proyecto de ley que no sólo se aparta de la ley suprema y de los tratados internacionales, sino que desconoce las diferencias de los que no tienen voz”, argumentaron.

“El proyecto de ley es contrario a los principios generales que aseguran el derecho a la vida” y permite que se “violen los tratados internacionales de derechos humanos” así como “los derechos y garantías consagrados en la Constitución nacional y de la provincia de Córdoba, y las normas del reciente Código Civil y Comercial de la Nación”, sostenía la carta.