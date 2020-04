The Fastly propone paquetes publicitarios de bajo costo

El servicio apunta a emprendedores, profesionales y/o pequeños comerciantes que necesitan servicios o productos de publicidad o de comunicación y no están en condiciones de abonar un fee tradicional de agencia

En tiempos de coronavirus, cuarentena y trabajo virtual, The Fastly, agencia de publicidad cien por ciento digital y low cost creada hace unos meses por emprendedores de Córdoba, presentó novedosos paquetes publicitarios o packs de productos de bajo costo con servicios de branding y diseño con modalidad on line.

“Comenzamos ofreciendo estos servicios, pero en un futuro vamos a sumarle creatividad, planes de medios, manejo y estrategia de redes sociales”, señaló a Comercio y Justicia Iván Krapacher, uno de los creadores de The Fastly junto a Jonathan Krupik, Dolores Vidal y Carlos Armada.

“El objetivo es llegar al emprendedor, al profesional y/o al comerciante que recién empieza, que necesita servicios o productos publicitarios o de comunicación y no está en condiciones de abonar un fee tradicional de agencia. Es una propuesta que busca ser adaptable y flexible para todos, bajo un formato de atención al cliente totalmente virtual a través de la web: thefastly. com”, agregó el directivo.

“Además desde la agencia on line, buscan lograr que profesionales de distintos ámbitos como abogados, contadores, arquitectos, escribanos, ingenieros o médicos, puedan digitalizar sus servicios en épocas donde lo virtual sigue ganando terreno y en un mercado mundial cambiante e incierto, donde el relacionamiento presencial se retrae cada vez más”, remarcó Krapacher.

“Lo veníamos trabajando desde hace tiempo. Observábamos que había un nicho de mercado desatendido, descuidado o que le era inaccesible llegar a las agencias tradicionales para contratar ciertos servicios. Es allí, donde aportamos valor y profesionalismo con servicios de alta calidad”, afirma Krapacher.

“Nuestra idea es crecer rápidamente en volumen. Y lógicamente llegar a clientes de todo el mundo con este servicio innovador y disruptivo”, finalizó el ejecutivo.