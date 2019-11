Ultiman detalles para debate por corrupción en la UNCAus

Se juzgarán presuntas responsabilidades por negociaciones incompatibles, abuso de autoridad,

incumplimiento de deberes, fraude en perjuicio de la Administración pública, peculado y cohecho. En el banquillo se sentarán el ex rector y otros directivos

La semana pasada se realizó la audiencia preliminar en el marco de la causa en la que se investiga al ex rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), Omar Judis; a su hijo, el ex secretario académico, Enzo Judis; al ex vicerrector, Walter López; al ex secretario administrativo, Luis Sebastián Pugacz, y al titular de la empresa Tridelta SA, quien fue beneficiario de la obra pública de la institución, por actos de corrupción.

En el acto se ratificaron las pruebas ofrecidas por el Ministerio Publico Fiscal (MPF) y las respectivas defensas técnicas, fijándose como fecha de inicio del juicio oral y público el 8 de mayo de 2020. La causa la instruyó el agente Federico Carniel, titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Durante la pesquisa se demostró que entre 2010 y 2016, Omar Judis, junto a familiares y amigos, había ideado, organizado y puesto en funcionamiento una estructura administrativa y académica en la UNCAus destinada a obtener y disponer de recursos para beneficio propio y de quienes lo acompañaron, aprovechándose de los distintos mecanismos implementados en la universidad pública con relación a los fondos que, por programas y partidas presupuestarias, legalmente le correspondían, derivados del Tesoro Nacional.

Concretamente, se acreditó que entre 2014 y 2016 la Fundación UNCAus emitió facturas por casi 37 millones de pesos. A Judis padre se le enrostra la comisión de los delitos de negociaciones incompatibles (17 hechos); abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes; fraude en perjuicio de la Administración pública (seis hechos), peculado (59 hechos) y cohecho (tres hechos), todos en concurso real.

Durante el debate también se intentará demostrar el grado de responsabilidad y participación en aquellos ilícitos de Judis hijo; del vicerrector, López y de Pugacz, todos parte de la conducción de la Universidad Nacional del Chaco Austral.

Por su parte, el empresario Tymkiw llegará la banquillo por fraude (cinco hechos) y cohecho activo (dos hechos), en concurso real.