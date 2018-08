“La idea es no retroceder un paso contra la corrupción”

La letrada marplatense Marina Sánchez Herrero, visitó la ciudad de Córdoba. En campaña, prometió profundizar el trabajo realizado por la actual conducción del organismo y conseguir que los abogados tengan más protagonismo y espacio dentro del cuerpo

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

La abogada marplatense Marina Sánchez Herrero, candidata a formar parte del Consejo de la Magistratura nacional visitó el viernes Córdoba en el marco de las elecciones que se realizarán el próximo 5 de octubre en el organismo nacional.

Candidata a suceder a Miguel Piedecasas, acompaña a Sánchez Herrero en el espacio “Abogados por una Justicia Independiente”, el ex presidente de la Federación de Colegios de Abogados de la provincia de Córdoba, Luis Quassollo.

En diálogo con Comercio y Justicia, la actual vicepresidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata aseguró que seguirá trabajando en la misma sintonía en que lo viene haciendo el actual Consejo de la Magistratura, organismo, el cual -enfatizó- “ha recuperado la credibilidad como órgano que audita, acusa y destituye jueces. Dijo, a su vez, que trabajará para que los abogados sean incluidos nuevamente en la comisión de selección de magistrados.

-¿Cuáles son los ejes de su campaña? ¿qué impronta le quiere dar al Consejo, si es elegida para representar a los letrados del interior?

-Nuestra intención es seguir adelante con la gestión que llevó adelante Miguel Piedecasas, que puso al estamento abogados en un lugar de importancia -ocupó dos veces la presidencia y una vez la vicepresidencia- y llevó adelante una tarea muy importante de transformación de la Justicia en la que, a diferencia de lo que había pasado en la gestión anterior, se trabajó muy profundamente en lo que fueron auditorías, se llevaron adelante los juicios políticos que se tenían que hacer y se removió a los jueces que se tenían que remover y, en todos los casos, el abogado del interior fue miembro acusador. La idea es mantenerse en esa línea, no retroceder un paso contra la corrupción y avanzar con todos los juicios que se tengan que hacer, no importa quién esté ni las circunstancias. Por otro lado, aspiramos a continuar con el trabajo que se ha hecho con la selección de magistrados porque -a diferencia de lo que ocurría en la gestión anterior, cuando se llevaron adelante 45 ternas, un promedio de diez por año, este Consejo lleva 230 ternas y va a terminar en 280, es decir 500% de ternas más. Queremos profundizar lo que se viene haciendo, mantener el sistema de auditorías y no dar un paso atrás en la lucha contra la corrupción.

– ¿Hay algún cambio pensado puertas adentro del Consejo en lo que se refiere al estamento abogados?

– Hay muchas cosas para hacer desde el estamento, nosotros no formamos parte de la comisión de evaluación y selección de magistrados, nos dejaron afuera y somos los abogados quienes mejor estamos capacitados para saber quién es un buen juez y quién es un mal juez. Tenemos que avanzar profundamente respecto del ingreso de los abogados a esta comisión de selección de jueces y avanzar en volver a tener un representación de cuatro miembros: ahora somos dos y uno solo del interior. También tenemos que trabajar para que quiten el cupo que tenemos los abogados en la Escuela Judicial y que tengamos igualdad de oportunidades respecto de quienes provienen del Poder Judicial.

– ¿Qué análisis hace sobre la cuestión edilicia del Poder Judicial, cuya inversión depende de la administración del Consejo de la Magistratura?

-Los abogados que estamos en la calle y tenemos contacto directo con los tribunales nos damos cuenta que una computadora que no sirve, un techo caído, un edificio que no está en condiciones es tan importante en la justicia real que vivimos todos los días que si me vienen a hablar de un problema superestructural de la Justicia. En materia de infraestructura tenemos que hacer todo lo que haga falta para poner todo en condiciones y que se puede ejercer bien y que la Justicia tenga los edificios que se merece. También necesitamos avanzar profundamente en la digitalización de la Justicia. Va a haber un antes y un después con la digitalización de la Justicia. No podemos no prever como una prioridad el expediente digital.

– ¿Debería ampliarse la cantidad de miembros del Consejo?

– Sí, tienen que equilibrar la composición y aumentar el número de abogados. Los letrados somos los únicos dentro del Consejo de la Magistratura que llevamos la voz de la sociedad, ¿quién está más en contacto con la sociedad que nosotros? Nosotros sabemos cuándo un juez no trabaja bien, cuándo no tiene empatía con el conflicto, cuándo no está en el juzgado, cuándo suspenden la audiencia, cuándo demora un proceso.

– ¿Qué opina sobre la imagen que tiene la gente del Poder Judicial?

Es lamentable y por eso me parece que no hay que retroceder un paso en la lucha contra la corrupción. Como candidata del Consejo de la Magistratura creo que todo juez denunciado debe ser sometido a proceso y aquel juez que se tenga que ir, que se vaya porque nos mancha a todos. Hay un Poder Judicial que trabaja bien y hay mucha gente honesta, la sospecha y la duda nos mancha a todos, por eso creo que el avance que ha hecho el Consejo en materia de juicios contra jueces denunciados ha sido muy bueno y hay que avanzar.