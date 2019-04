“La comisión de selección no estaba siendo todo lo transparente que debía”

Los representantes del Consejo de la Magistratura denunciaron irregularidades en los concursos de la anterior gestión. Se mostraron preocupados por la falta de presupuesto que impiden avanzar en obras de infraestructura y anunciaron que rescindirán el contrato con la empresa privada encargada de liquidar Ganancias al Poder Judicial e investigarán por qué se tercerizó el servicio

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

Dos representantes del Consejo de la Magistratura de la Nación visitaron el pasado viernes los tribunales federales de Córdoba. “Estamos a disposición para lo que necesiten”, dijeron Diego Molea, representante de los académicos y Alberto Lugones, consejeros por los magistrados.

Su visita en Córdoba dejó en evidencia varias cuestiones: entre ellas, que el Consejo de la Magistratura tiene serias dificultades para afrontar los gastos necesarios para avanzar en obras de infraestructura claves para el Poder Judicial. “Vemos con preocupación esta situación”, dijeron los consejeros que dialogaron en exclusiva con Comercio y Justicia.

El avance de los concursos y la tramitación de denuncias de gran repercusión pública, como la del juez federal Alejo Ramos Padilla, fueron parte del diálogo que mantuvieron en este medio.

-Hubo denuncias al anterior administrador del consejo. ¿Cómo está hoy financieramente este organismo?

AL.Sobre la cuestión presupuestaria estamos preocupados porque el presupuesto del Poder Judicial está atado a la recaudación y mes a mes es una angustia saber si llegamos a pagar los sueldos. Hay que tener en cuenta que 96% del presupuesto del Poder Judicial se destina a sueldos, con lo cual no podemos atender otras cuestiones importantes que tienen que ver con infraestructura, obras nuevas que consideramos que son necesarias, problemas de conectividad en algunos juzgados, etcétera. Vemos con preocupación la situación y estamos en diálogo constante con el Ejecutivo y con la Corte para ver cómo lo resolvemos.

-Se generó una polémica por la empresa encargada de liquidar el impuesto a las Ganancias de jueces y empleados judiciales. ¿Qué decisión van a adoptar, se rescindirá el contrato de esta empresa privada?

AL. Esta es una decisión que se tomó a mediados de junio del año pasado. El anterior administrador hizo una contratación directa para liquidar el impuesto a las Ganancias, a nosotros nos explota el tema cuando cuando tuvimos que reglamentar ese tema. Realmente yo no puedo creer que esta decisión la pueda haber tomado el administrador sin conocimiento del anterior presidente del Consejo, Miguel Piedecasas. Ya está tomada la decisión de que concluya ese contrato, creemos que es un trabajo que puede hacer nuestra gente, no sé por qué se hizo así, me huele muy feo y lo vamos a investigar .. esto nunca debió salir de las esferas del Poder Judicial, no entendemos por qué se hizo, pero vamos a investigar porque no nos gusta que este tipo de cosas pase en el Poder Judicial.

-¿En qué instancia está hoy el trámite de la denuncia contra el juez federal Alejo Ramos Padilla que impulsó el gobierno de Mauricio Macri?

DM. Lo único que sucedió es que el Presidente anunció por los medios que iba a pedir que se haga la denuncia, que se ha radicado mediante el consejero representante del Poder Ejecutivo, Carlos Mahiques. Ya se sorteó quién es el consejero que va a llevar adelante la instrucción de la investigación y recayó en el diputado Tonelli, pero hasta ahora no se han tomado medidas.

-¿Qué valoración hacen sobre esta situación?

DM. No podemos hacer valoraciones, lo que sí, como en otros casos vamos a darle celeridad como se lo dimos al caso de Luis Rodriguez. Nosotros no permitimos que nada quede archivado ni para bien ni para mal, tomamos todas las medidas de pruebas e investigamos a fondo la situación sobre el desempeño de los magistrados y la idea es siempre resolver rápido respetando las garantías constitucionales y el debido proceso.

-Están bajo la lupa muchos magistrados de Comodoro Py. ¿Cuál es el clima que se vive entre los magistrados, se sienten perseguidos?

AL. En el consejo ningún juez puede decir que se sienta perseguido, no hay ningún juez que actuando debidamente pueda decir que se sienta perseguido, es un compromiso que hemos asumido como consejeros, todo juez que trabaje como corresponde debe sentirse apoyado y vamos a estar ahí. En el caso Ramos Padilla yo dije que lo único que hay que hacer es dejarlo que investigue tranquilo. El Poder Judicial tiene que estar tranquilo para investigar como corresponde, le guste a quien le guste y cueste lo que cueste.

-¿Como ésta trabajando hoy la comisión de selección?

DM. El problema es que teníamos un listado de jurados que estaba hacía más de dos años sin actualizar. Ahora se van a sortear los nuevos jurados, habrá una nueva lista, garantizándose así la transparencia de la comisión de selección que, para mi gusto, no estaba siendo todo lo transparente que debía. La celeridad no puede ser a costa de cualquier cosa, tiene que haber concursos rápidos pero con una debida transparencia y que, a su vez, nos den la tranquilidad a todos de que se están haciendo las cosas como corresponde.

-¿Y por qué considera que aquellos concursos no fueron lo transparente que debieran haber sido?

DM. Porque había repetición de jurados en diferentes concursos; siempre salían los mismos jurados en los concursos más importantes, casualmente. Jurados que después no enteramos que habían concluido su período docente, con lo cual ya no podían continuar siendo jurados, concursos que se retrasaban sobremanera, otros que estaban parados y nadie explicaba por qué, concursos suspendidos porque los temas que proponían los concursos no tenían nada que ver con la competencia, cuestiones que debían ser resueltas por la presidencia de la comisión y con el afán de resolver no se cuidaban las formas.

-¿La intención era avanzar rápido o porque se buscaba designar cierta gente y no otra?

DM. Yo creo que fue por la intención de que llegaran rápido los concursos al Ejecutivo, por lo pronto se está por aprobar el Balance y Memoria que, por lo que entiendo, tiene algunos cuestionamientos importantes que se van a plantear en los próximos días.