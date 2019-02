Falta de agua en Tribunales II

La actividad en el palacio de Tribunales II se vio resentida ayer por la falta de agua corriente. Desde las 10, luego de una asamblea de trabajadores, un grupo de empleados resolvió retirarse del edificio, que viene sufriendo la falta de agua desde la reanudación de la feria, según informó la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ).

La Administración del Poder Judicial reconoció el problema en un comunicado de anteayer, en el que autorizó el retiro de algunos empleados -embarazadas o con problemas de salud- adjudicando la responsabilidad a la empresa Aguas Cordobesas.

Al respecto, el gremio alegó que “sin agua corriente en un edificio cuya planta es de 1.200 personas y al que acuden diariamente cientos de ciudadanos es imposible garantizar la higiene y salubridad”.

El secretario Adjunto de la AGEPJ, Adrian Valan, expresó: “Es inentendible que la Administración del Poder Judicial no pueda resolver un problema tan simple como la correcta provisión de agua para el edificio. Para el gremio se ha encendido una luz de alerta porque Tribunales II es la sede del futuro polo judicial y si hoy no pueden garantizar condiciones mínimas de trabajo para 1.200 empleadas, empleados y funcionarios, no queremos imaginar lo que va a suceder cuando desempeñen sus tareas allí una planta de 2.500 empleados con el progresivo traslado proyectado para 2019 de diferentes fueros y otras dependencias judiciales.”

Consultado por este medio, el Poder Judicial informó que ya se contrató un servicio de camiones cisterna que garantizar la provisión del servicio en un intento por paliar la situación. Mientras, trabaja en la solución definitiva del problema, cuyas causas aún no han sido establecidas con exactitud.