Confirman los procesamientos en contra de integrantes del Surrbac

La Cámara Federal de Córdoba ratificó las imputaciones por distintos delitos de índole penal económica en perjuicio del sindicato de recolectores de residuos, de la mutual de ese gremio y de su obra social

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, con el voto Abel

Sánchez Torres y adhesiones de Luis Rueda y Eduardo Ávalos, confirmó los procesamientos de

Julio Mauricio Saillén, Pascual Vicente Catrambone, Osvaldo César Medina, Juan Manuel Riba, Juan Carlos Delgado, Héctor Gabriel Blanes, Jorge Vicente Blanes, José Luis Yacanto, Yamila Gisel Monjes, Juan Manuel Krainbuhl, Franco Gabriel Saillén, Agustín Mauricio Catrambone, Salome Alfazak, Miguel Ángel Catrambone, Juan Carlos Saillén, Micaela Del Valle Saillén, Verónica Anabel Quevedo, Adriana Cecilia Oviedo y Dario Mauricio Saillén, todos integrantes del Sindicato de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) por los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta, usura agravada y lavado de activos, agravado por la habitualidad y por la utilización de una persona de existencia ideal.

En lo que respecta al delito de administración fraudulenta, los nombrados se encuentran

imputados por tres hechos cometidos en perjuicio del gremio, de la asociación mutual

Amsurrbac y de la obra social del mencionado gremio.

También confirmó la decisión de procesarlos por el delito de usura agravada por la habitualidad, consistente en haberse aprovechado de forma habitual de la ligereza, necesidad y/o inexperiencia de los afiliados de la mutual mencionada, en el otorgamiento de préstamos o comúnmente denominados “ayudas económicas” facilitadas mediante el cumplimiento de mínimos requisitos y provisión casi inmediata de fondos y otorgarlos con costos pecuniarios evidentemente desproporcionados con la prestación brindada a los solicitantes.

De igual modo, los procesamientos incluyen la comisión de los delitos de lavado de activos agravado por la habitualidad y por la existencia de una persona ideal, por la cual habrían diseñado una compleja ingeniería financiera destinada a poner en circulación, de forma habitual y continuada con el objetivo de darles apariencia lícita, parte del dinero obtenido ilegalmente por medio de los préstamos otorgados de forma no autorizada y a tasa usuraria a los miembros de la Amsurrbac, que fueron detallados en el hecho calificado como usura.

Asimismo, habrían introducido al circuito económico legal, de forma habitual y continuada, parte de los activos provenientes de las maniobras delictivas mencionadas supra, siempre con la finalidad de darles la apariencia de un origen lícito a un monto de dinero aún no determinado con exactitud pero que, como mínimo, supera la suma de 25.205.940 pesos.

Sin embargo, la Sala no compartió el monto de los embargos dispuestos por el juzgado de primera instancia a los fines de garantizar las costas del juicio y ni el de la multa que pudiere imponerse en caso de ser condenados, por considerarlos exiguos, aunque debió ser confirmado ya que las cantidades no podían ser modificadas por no haber sido cuestionadas por el fiscal mediante el correspondiente recurso de apelación.



“Legajo de apelación de SAILLÉN, Julio Mauricio; CATRAMBONE, Pascual Vicente; KRAINDBUHL, Juan Manuel; BLANES, Jorge Vicente y otros por defraudación por administración fraudulenta; usura; infracción art. 303, inc. 1 y otros” (Expte. FCB 100016/2018/30/CA16)”

Descargá el fallo: