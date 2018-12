Ciccone: José María Núñez Carmona también quedó en libertad

Lo ordenó el Tribunal Oral Federal N º 4. Al igual que a Amado Boudou, se le impuso una caución de un millón de pesos y el uso de una tobillera electrónica

El otro condenado en la causa de la ex imprenta Ciccone Calcográfica, el empresario José María Núñez Carmona, quedó libre ayer por orden del Tribunal Oral Federal Nº 4. Al igual que su amigo, el ex presidente Amado Boudou, Núñez Carmona debió pagar una fianza de $1 millón y llevar una tobillera electrónica para que sea controlada su ubicación. Núñez Carmona estaba detenido desde el 7 de agosto pasado tras haber sido condenado a cinco años y medio como partícipe necesario de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Para obtener la libertad, Núñez Carmona contaba con el visto bueno del fiscal Marcelo Colombo, quien -además- opinó a favor de las excarcelaciones de Boudou y del ex dueño de la ex Ciccone Calcográfica, Nicolás Ciccone, quien también fue beneficiado con la orden del tribunal.

Al igual que con Boudou, el TOF4 coincidió con el fiscal en que la condena por el caso Ciccone no está firme y que el peligro de fuga no se puede presumir por una condena.

Las juezas Gabriela López Íñiguez y Adriana Pallioti indicaron que “aquellos elementos objetivos que se tuvieron en cuenta para permitir que José María Núñez Carmona transitara el debate en libertad no se habían modificado en absoluto, más allá que se haya dictado una sentencia condenatoria en esta primera instancia”.

Las excarcelaciones de Boudou y Nuñez Carmona se produjeron luego de que el juez federal Ariel Lijo procesó al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por haber levantado la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica que el ex vicepresidente Boudou adquirió de forma ilegal, por lo que se considera que la investigación se encuentra cerrada y no puede ser obstaculizada.

Revisión

Mientras tanto, ayer se conoció que la Sala IV de la Cámara de Casación Penal rechazó in limine la recusación que había planteado la defensa del ex vicepresidente con el objetivo de remover a los jueces que definirán si debe regresar a prisión.

La excarcelación de los condenados en la causa Ciccone fue duramente criticada el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano. “La gente no entiende estas idas y vueltas, esperemos que esta situación se corrija. Esperemos que la Justicia tenga en cuenta la mirada de la ciudadanía”, remarcó.