Sólo tres bancos tienen tasas anuales de plazos fijos en línea con la inflación

Se trata del BICE, el Banco CMF y el Banco Nación, que ofrecen porcentajes de entre 55% y 56% y superiores, tal como precisa el Central. Según los últimos datos del Indec, el incremento interanual en el costo de vida de abril se ubicó en 55,8%

Según los datos publicados en el sitio web del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sólo tres entidades financieras ofrecen hoy tasas nominales anuales (TNA) para los plazos fijos que siguen el ritmo de la inflación, en lo que respecta a colocaciones online de $100.000 a 30 días.

El dato es interesante sobre todo para quienes tienen posibilidad de proteger sus ahorros del elevado incremento que ha tenido el costo de vida en el último año, que se ubicó en abril de este año (en comparación con el cuarto mes del año pasado) en 55,8%, precisó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En detalle, los bancos que mejores desempeños ofrecen son el BICE, el Banco CMF y el Banco Nación, tanto para clientes como para no clientes.

En el primer caso, las tasas se ubican en 56% para ambas categorías de depósitos, mientras que el CMF otorga 55,25% también en los dos casos. En tanto, el Nación brinda una rentabilidad de 55% para los montos especificados más arriba, ya que se detalla que en todas las entidades, la TNA puede variar dependiendo del plazo y el dinero que se deposite.

Mientras tanto, el resto de los bancos que se encuentran en el listado ofrecen rendimientos inferiores. De los 25 que informan al BCRA y se encuentran consignados en el sitio web del organismo oficial, el que menor tasa ofrece es Industrial and Commercial Bank of China con 44,1%, en tanto que la mayoría se encuentran entre 50% y 51%, como se detalla en el gráfico que ilustra este artículo.

Vale señalar que, desde el 5 de abril de este año, el BCRA autorizó que los usuarios que realicen plazos fijos en cualquier banco tengan la mejor tasa disponible en la entidad, sean clientes o no, siempre que realicen la operación por canales digitales, ya que esta modalidad resulta para el organismo “simple y segura” y rige para las colocaciones en pesos. Además, este tipo de operaciones no implica costos, ni tiene requisitos de papeleos o “costos engorrosos”, se aclaró entonces en un comunicado.

Perspectivas

Mientras el jueves próximo se conocerá la cifra oficial de inflación del mes de mayo (que, se estima, se ubicará en tres por ciento intermensual), ayer varios economistas indicaron que es posible que la suba del incremento en el costo de vida tienda a desacelerarse levemente en los próximos meses, aunque aseguraron que no se podrá romper con la inercia y el año finalizará con un acumulado de 40%.

“Tuvimos meses muy malos al principio, fueron meses en los que la inflación fue mucho más alta por razones que no se terminan de entender del todo y ahora la situación para lo que resta del año va a estar en línea con lo esperado, entre dos y 2,5 por ciento por mes”, dijo Miguel Kiguel.

Kiguel dijo también que “en mayo la inflación será de más o menos tres por ciento, y en junio ya estará por debajo. Los números para junio/julio van a empezar a acercarse a un nivel razonable”. Además, explicó que “hay mucha inercia inflacionaria, precios que se siguen ajustando independientemente de que la política monetaria sea muy dura y la tasa de interés muy alta. Por ejemplo, las prepagas van a subir porque está pautado, los salarios van a subir un 30/35%. Es inercia de arrastre que es difícil de combatir y va a llevar muchos años”.

Por su parte, la economista Luz García Balcarce también evaluó que “es probable que para este mes haya una inflación en torno a tres por ciento que sería una desaceleración respecto de los meses previos pero sigue siendo un nivel elevado”.

“Eso lleva las proyecciones en torno de 40%, lo cual es una reducción respecto de 2018 pero no deja de ser alarmante y tiene que ver con la preocupación respecto de la inercia y las dificultades”, señaló.

“El principal problema es el frente cambiario. Este 40% que se está hablando de piso de inflación para el año depende para que se logre del objetivo de controlar ese frente”, puntualizó.

Finalmente, el economista Agustín D’Attellis consideró que “es muy complicado hoy hacer una estimación de cómo cerrará el año porque está muy vinculado al mercado cambiario”, dijo. “No sé cuánto tiempo más se puede sostener la situación en el marco de un deterioro económico que no frena, en una situación de muy fuerte ruido político que va a tomar más fuerza con el cierre de listas y un mundo que tiene muchos frentes de tormenta”, concluyó.