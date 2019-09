Sin plazos para el envío de los US$5.400 millones, el FMI reafirmó su compromiso con el “diálogo”

Lo indicó el vocero de la entidad, Gerry Rice. En tanto, Moody’s advirtió de que la nota negativa sobre el país “puede durar varios meses”

Sin establecer plazos para el envío de los US$5.400 millones, ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI) reafirmó su compromiso de “diálogo” con Argentina, según las palabras del portavoz del organismo, Gerry Rice, en conferencia de prensa.

Mientras tanto, también este jueves, el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, admitió que “una economía más sólida” hubiera resistido mejor el “impacto de la incertidumbre electoral”, a la vez que reconoció que actualmente no se cuenta con herramientas para evitar que la depreciación del peso se traslade a precios finales y deteriore el salario real.

Ambas declaraciones -tanto la del organismo multilateral de crédito como la del funcionario nacional- se enmarcan en la profunda crisis cambiaria y financiera que se desencadenó a mediados de agosto, luego de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Lo sucedido mostró el costado más vulnerable de una economía expuesta a los movimientos del capital financiero y desestabilizó el programa del Gobierno nacional que -vale señalar- ya venía mostrando serias dificultades.

La realidad es que, además de la devaluación de 30% que registró el peso en muy poco tiempo, el escenario desfavorable incidió también en la postergación sin fecha precisa del envío del FMI, que estaba programado para mediados de septiembre y que ahora se desplazará -al menos- hasta mitad de octubre.

Al respecto, Rice indicó ayer que la entidad permanece “totalmente comprometido en su diálogo con Argentina” y en ayudar al país “a tomar una senda de crecimiento de largo plazo y estabilidad”.

El referente del organismo también dijo que “sería incorrecto afirmar que el organismo haya congelado su relación con Argentina, como algunos reportes de medios han sugerido”, antes de las elecciones presidenciales que se celebrarán en el país el 27 de octubre.

Además, agregó que no existe un plazo límite para el desembolso de otro tramo del préstamo pero que “no es poco común que éstos sean retrasados”.

“No tengo información específica sobre plazos o calendarios pero las conversaciones se están desarrollando, avanzando y tenemos que esperar a ver el producto de las conversaciones en el futuro”, dijo Rice, quien también destacó que la recientemente designada directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, mantuvo su primera reunión en sus funciones con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, en la sede central del organismo, y que representantes del fondo y del equipo económico también mantuvieron encuentros.

“Esto lo menciono porque es algo notable, ya que fue su primera reunión bilateral con un gobierno y creo que es algo que debe destacarse”, dijo Rice, y confirmó que próximos encuentros entre las dos partes están planificados para la Asamblea Anual del FMI, que comienza el 14 de octubre.

Consensos

Por su parte, el Gobierno nacional extendió por medio de sus distintos funcionarios el pedido de consensos políticos fundamentales para mejorar la economía del país, aun en el marco de un contexto que resulta desfavorable electoralmente para la administración de Cambiemos.

Ayer, esta idea fue reforzada por Guido Sandleris, del BCRA, quien brindó el discurso de cierre de la Conferencia Anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) 2019, desarrollada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

“No es éste un momento fácil para nuestro país. Es en tiempos como este cuando los desequilibrios macroeconómicos acumulados por años tienen impacto palpable en la vida cotidiana de la gente. No contamos con un anclaje nominal fuerte que impida que una depreciación de la moneda se traslade inmediatamente a precios y deteriore el salario real”, comenzó expresando el economista, y explicó que, desde su visión, “el comportamiento de numerosas variables clave (desde el riesgo país a los datos de alta frecuencia de inflación, desde el tipo de cambio a los depósitos en dólares) es bien distinto pre y pos PASO. Pero una economía más sólida hubiera sufrido mucho menos el impacto de la incertidumbre electoral”.

Luego de ofrecer un análisis sobre la historia económica reciente del país, Sandleris señaló que “una de las dolorosas lecciones de la última década, en la que Argentina no creció, no logró bajar la inflación y tampoco logró bajar la pobreza, es que no hay esquema económico que pueda ser exitoso sin mínimos consensos políticos”.

El titular de la autoridad monetaria nacional también defendió las altas tasas de interés, precisando que “es imprescindible proteger los recursos de quienes ahorran en pesos”.

Calificación

En tanto, la agencia Moody’s expresó ayer que la nota negativa que recibió la Argentina después de las PASO (ca2), tiene perspectiva a la baja y “podría durar varios meses”.

El vicepresidente regional para la entidad, Gabriel Torres, explicó que el país enfrenta cuatro desafíos crediticios en el corto y mediano plazo, que tienen que ver con la transición política, con una economía en recesión, con el default y la reestructuración de la deuda, y con un nuevo acuerdo con el FMI, durante un seminario organizado en el hotel Four Seasons.

El economista se explayó en que “la nota Ca2 es el escalón 18 de los 21 de Moody’s en cuanto a nota crediticia, siendo el puesto 21 el más bajo. Antes de las PASO, la Argentina estaba en la posición número 15, lejos del grado de inversión”, título que ostentan los países ubicados entre los escalones 1 a 10.

En cuando a una perspectiva de largo plazo, Torres subrayó que, a diferencia de otros países de la región, ” Argentina nunca tuvo la calificación de grado de inversión, ni siquiera estuvo cerca”.

Otros países como “Brasil, México o Colombia, avanzaron en términos de calificación, y en general pusieron en orden sus cuentas macroeconómicas, y se financian, en su mayoría, domésticamente, como por ejemplo Brasil. Y la Argentina nunca logró eso”, sostuvo.

También expresó que el país “tiene muy poca capacidad para financiarse en pesos, y el mejor indicador para asegurar tal afirmación es el tamaño del sector bancario, que en la Argentina es de sólo 15% del PBI, cuando en otros países como Brasil, es de 70% del producto”, se lamentó.