Sin cepo a las tarifas en Córdoba: sube el agua y Fetap ya habla de un boleto de transporte urbano a $35

El Ersep convocó a audiencia para debatir un alza de 11,47% de Aguas Cordobesas, que se suma los aumentos de EPEC, peajes e interurbanos. En tanto, la Fetap pedirá cubrir la paritaria con UTA con tarifa o subsidios, lo que elevaría $7 el boleto en Córdoba. Portergan pagos en facturas de gas

Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

El aumento de tarifas de los servicios públicos no da tregua en Córdoba, luego de que ayer se conoció un nuevo pedido de incremento de la empresa Aguas Cordobesas que se suma a los inminentes aumentos de la tarifa de la Empresa Provincial de Energía (EPEC), de los peajes y un nuevo escalón de los interurbanos.

En tanto, es inminente un nuevo planteo de revisión tarifaria de las empresas de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba. Concretamente, en caso de cerrar paritarias con el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) tal como vienen encaminadas, el boleto debería subir otros siete pesos hasta ubicarse en 35 pesos.

El combo que impactará de lleno en el bolsillo de los cordobeses y quedará reflejado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Córdoba, lejos está de seguir el planteo del presidente Mauricio Macri el 17 de abril pasado cuando, entre otros puntos, anticipó un congelamiento de tarifas de servicios públicos hasta fin de año, entre ellos gas, luz, transporte y agua. Claro que esa premisa sólo regirá para los porteños. En el interior, las subas siguen sin pausa y los hechos así lo reflejan.

A los aumentos de luz, peajes y transporte interurbano, ayer se sumó un inminente incremento en la tarifa de Aguas Cordobesas, y en las próximas horas puede aparecer un nuevo planteo de Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) para el servicio urbano.

Según la resolución de Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) publicada ayer en el Boletín Oficial, el organismo convocó a audiencia pública para el próximo 5 de julio para debatir una suba de 11,31% en las tarifas del agua por la “variación de los costos del Concesionario generada en cambios de precios en el período Octubre 2018/Enero de 2019”, a la que se sumará “un incremento adicional al mencionado, de 0,1677% resultante del cociente entre el monto total a recuperar dividido en seis meses y el monto total de la facturación estimada para Julio/2019, aplicable durante los primeros seis meses”. La suba debería aplicarse desde el 1 de agosto, según se informó. Se sumará al 12,05% aplicado desde mayo por mayores costos producidos entre agosto y octubre del año pasado.

En definitiva, desde agosto, los cordobeses de capital deberán pagar más de 35% de aumento por ese servicio respecto a la tarifa que abonaron a fines del año pasado.

Mientras, el viernes próximo se concretará la audiencia pública también convocada por el Ersep para debatir una suba de los peajes de la Red de Accesos a Córdoba (RAC), concesionada a la estatal Caminos de las Sierras. El aumento, anticipado oportunamente por este medio, será de 25% desde el 1 de julio. Sin embargo, en octubre regirá un segundo escalón, que totalizará 37,5% de suba.

Los peajes de la RAC ya habían subido el 1 de enero pasado 14,2% en las principales rutas de acceso a la ciudad.

En paralelo, sin audiencia pública, desde el 1 de julio subirá 9,56% la tarifa eléctrica que cobra EPEC a los usuarios residenciales. El aumento se asienta en el alza de costos que registró la empresa en el primer semestre, según se consignó en la presentación ante el Ersep. De hecho, la compañía aclaró que no hubo ajuste en el primer trimestre pese a que la normativa la autorizaba a presentar el expediente y aplicarlo desde abril.

Claro, entonces, previo a las elecciones del 12 de mayo y tras el pedido de Macri de congelar tarifas también a las distribuidoras provinciales, el gobernador Juan Schiaretti ordenó a la EPEC demorar el planteo de ajuste.

Pasados los comicios y con la reelección ya asegurada, hubo vía libre a EPEC para avanzar con la suba. La compañía no tenía margen para absorber los aumentos de costos y el Tesoro provincial no tenía intenciones de cubrirlos, sin resto tampoco para frenar un incremento en una empresa que, si bien mejoró su resultado operativo, sigue dando déficit financiero por la abultada deuda en dólares que mantiene, entre otros puntos.

El sindicato Luz y Fuerza Córdoba aclaró que el aumento en nada se relaciona con el impacto salarial que, según indicó, fue de 10% en 2018 y de 15% en 2019, y volvió a cargar contra el Directorio y el intento del Gobierno nacional de privatizar EPEC.

“Será la primera suba del año por costos de 2019”, se ataja EPEC. En rigor, no será así, al menos para los usuarios. Desde enero rige un alza de 9,92% por costos de distribución del cierre del año pasado. En tanto, desde febrero se aplicó otro ajuste, esta vez por aumento de la energía mayorista a escala nacional, que EPEC trasladó y se tradujo de un incremento de 12,5% en promedio.

Más acá en el tiempo y ya cuando Macri había anunciado el congelamiento de tarifas para residenciales, se produjo un alza en la energía mayorista desde el 1 de mayo de 2,5% promedio, que EPEC aplicó sin más a comercios, pymes e industrias, suba que se replicará desde el 1 de agosto.

Por lo demás, también desde el 1 de julio comenzará a operar un nuevo incremento en las tarifas del transporte interurbano. Se trata de un aumento final de 30,28% a aplicarse en dos tramos, el primero hace 20 días atrás y el segundo y último desde julio.

El pedido de aumento de los empresarios nucleados en Fetap y Asetac había sido planteado tiempo antes de las elecciones de mayo. Con evidente lógica política, el Gobierno provincial frenó la suba que apuntaba a cubrir los mayores costos por la nueva paritaria, y la habilitó días después de los comicios. El ajuste es muy inferior al que pedían las empresas, que aducen una crónica situación de crisis.

Ahora de nuevo el transporte

Pero la suba no se agotaría en esos servicios. En las próximas horas podría sumar otra prestación básica a partir de la inminente definición de las paritarias de la UTA para 2019.

Esa negociación está en una etapa clave. Mañana habrá una nueva reunión entre las partes, previo al vencimiento de la conciliación obligatoria dictada oportunamente por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los trabajadores reclaman una suba en línea con la acordada para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En cualquier caso, la mejora no será cubierta por subsidios, como ocurría hasta el año pasado, como tampoco por aportes provinciales que ya cubren el mayor costo del sistema desde enero de 2019. En definitiva, o serán subsidios de la Municipalidad de Córdoba o eventualmente de la Provincia o serán tarifas las que neutralicen esos mayores costos.

La “película” es la misma que ya se pudo ver días atrás cuando el boleto subió a 28 pesos -de 23,7 pesos vigentes-. El alza de 18,14% respecto a la en vigor se sumó a la suba aplicada en noviembre último.

Previamente, el intendente Ramón Mestre había otorgado subsidios por 14,1 millones de pesos a las tres prestatarias para cubrir los mayores costos generados por la suba no remunerativa a los choferes de principios de año. No hubo margen para más.

Tampoco parece haberla ahora. Nada hace suponer que Mestre vaya a absorber un nuevo incremento de costos con subsidios. De hecho, Comercio y Justicia informó el viernes que el intendente firmó un decreto en que lo habilita a echar mano a fondos específicos para atender a necesidades corrientes. “Todos los años hicimos lo mismo”, dijo una fuente del Ejecutivo para justificar el decreto. Sin embargo, la formalidad parece esta vez pasar de la habilitación normativa a los hechos, a tenor de las dificultades de la comuna para afrontar las obligaciones diarias.

Respecto al boleto, si la paritaria se encamina a cerrar tal como pretende UTA, la suba será de siete pesos, por lo que pasaría a 35 pesos de los 28 actuales, esto es 25% más. Si se acumula al aumento aplicado apenas días atrás, la suba sería superior a 40%.

El municipio recibirá en las próximas horas el planteo y deberá analizarlo. Todo hace suponer que el alza no será del tenor de la que pide Fetap, aunque algún reajuste seguramente habrá.

La mejora pretendida por los choferes llega a 20% además de 16 mil pesos no remunerativos hasta septiembre, cuando las partes volverán a reunirse.

Hasta ahora, Fetap pagaba 2.500 pesos mensuales desde el inicio del año. O sea que hasta ahora debería llevar abonados 15 mil hasta junio inclusive.

“No vamos a firmar hasta saber de dónde van a salir los fondos”, dijo anoche a este medio una fuente empresarial. Todo hace suponer que habrá prórroga de la conciliación, por cinco días hábiles más. Igual, pronto habrá que resolver un tema que el interior deberá pagar pero que en el AMBA cubrirá el Gobierno nacional hasta fin de año. Otra medida electoralista de un gobierno central que favorece a los porteños en detrimento de un interior que, a la hora del voto, aporta un peso marginal en un comicio presidencial.

Difieren aumento del gas del invierno

El Gobierno nacional oficializó ayer el diferimiento del aumento de 22% de la factura del gas entre el 1 de julio y el 31 de octubre. El monto que se dejará de pagar se abonará desde diciembre, en cinco cuotas mensuales.

La medida busca morigerar el impacto de la factura en los meses fríos, luego del incremento aplicado en la tarifa en abril pasado que, en el caso de Ecogas, llegó a 24,7% escalonado en tres tramos, el último de los cuales se aplica en los consumos de junio.

El beneficio se aplicará de hecho. En caso de que el usuario no quiera aprovecharlo, deberá notificarlo a la distribuidora. De todas formas, todo conduce a adherir al beneficio. Es que el diferimiento no incluirá el pago de intereses. Ese costo lo cubrirá el Estado nacional, según consta en la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial.